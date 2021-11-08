انتقادات لاذعة تطال مغني الراب ترافيس سكوت وزوجته بسبب قتلى الحفل وأول تعليق من ترافيس

وجه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي والمؤثرين في المجال الفني بالولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم كذلك انتقادات لاذعة للمغني الأمريكي ترافيس سكوت وزوجته كايلي جينر بسبب ما حدث قبل أيام في مدينة هيوستن في ولاية تكساس الأمريكية حيث توفي 8 أشخاص من جراء التدافع للحاق بالأماكن الشاغرة لحضور الحفل.

وكانت الأوساط الفنية قد شهدت فاجعة كبيرة يوم السبت الماضي بعدما حدث في حفل مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت والذي أحياه خلال فعاليات إحدى المهرجانات الموسمية، وشهد حفل ترافيس تدافعاً بشرياً تسبب في وفاة 8 أشخاص بينهم أطفال لا يتعدى عمرهم العاشرة، وبالإضافة لعدد الوفيات الكبير نسبياً أُصيب في الحفل أكثر من 300 شخص ونقلوا لمستشفى وحالة بعضهم وصفت بالخطيرة.

وواجه ترافيس سكوت البالغ من العمر 30 عاماً وزوجته عارضة الأزياء والمؤثرة على انستجرام كايلي جينر عاصفة من الانتقادات بسبب صمتهما على ما حدث بل أن ترافيس لم يجد مانعاً من متابعة الغناء وإحياء الحفل بشكل طبيعي.

وواجهت كايلي جينر الانتقادات الموجهة لها وزوجها بصورة “ستوري” في حسابها على تطبيق انستجرام تعتذر فيها عما حدث وتبرهن فيها سبب الصمت بأنهما لم يكونا يعلمان، وصور ترافيس مقطع فيديو اليوم بعد مرور ثلاثة أيام على الحادث يقول فيه بأنه مستعد لمساعدة اسر الضحايا الذين لقوا حتفهم في الحفل.

ويذكر بأن ترافيس سكوت وزوجته كايلي يعتبران من أكثر مشاهير المجال الفني شهرة وثراءً في الولايات المتحدة.