انتصار المقاطعة في ألمانيا وشركة puma العالمية تسحب رعايتها من المنتخب الإسرائيلي

أعلنت شركة puma الألمانية للملابس الرياضية أمس أنها لن تجدد عقد رعايتها للمنتخب الإسرائيلي لكرة القدم، والذي كان من المقرر أن ينتهي منتصف عام 2024، وذلك على خلفية حملة المقاطعة التي قامت بها حركة bds الألمانية لمقاطعة إسرائيل بسبب الحرب على فلسطين، جاء ذلك خلال التقرير التلفزيوني الذي أذاعته قناة الجزيرة مباشر مصر عبر الفيسبوك.

حملة مقاطعة شركة puma- المصدر: قناة الجزيرة مباشر مصر

وقد أعلنت حركة bds الألمانية انتصار حملتها المستمرة منذ سنوات بالشراكة مع حركات التضامن العالمية، كما دعت الحركة المواطنين لاستمرارهم في المقاطعة لحين انسحاب الشركة بالكامل من رعاية المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم، وذلك بعدما أعلنت الشركة فسخ تعاقدها مع الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم.

ومن جانب آخر فقد علق الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم على فسخ شركة puma العالمية لتعاقدها مع المنتخب الإسرائيلي، وقال الاتحاد الإسرائيلي في البيان الذي نشرته صحيفة فايننشيال تايمز، أن هذه الادعاءات هي محاولة مثيرة للشفقة لفرض التضليل، وكان لدينا خيار تمديد العقد لمدة عامين، لكننا قررنا في سبتمبر الماضي عدم القيام بذلك بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن الشروط والأحكام التعاقدية المحسنة.

ومن الجدير بالذكر أن شركة puma العالمية، قد قامت بتوقيع عقد رعاية المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم في 2018 بعد شركة adidas، ومؤخراً وبعد الحرب على فلسطين، فقد قامت حملة لمقاطعة منتجات بوما الرياضية قام بها أكثر من 200 نادي فلسطيني، كما اتهمت الحملة الشركة بدعم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وخاصة أن الاتحاد الإسرائيلي يضم فرقاً في هذه المستوطنات.



بينما نفت شركة بوما العالمية قيامها بتمويل أو دعم هذه الأندية الرياضية، وأكدت أنها لا تدعم سوى المنتخب الإسرائيلي، وأضافت الحركة أن الحملة نجحت في الوصول إلى الهدف منها وذكرت أبرز ما وصلت إليه الحملة والتي منها: إنها رعاية نادي قطر، ورعاية جامعة ماليزية، وإنهاء تعاقد تشستر الإنجليزي ونادي ليفربول، كما شهدت متاجر الشركة في مانشستر البريطانية وقفات احتجاجية واتهاماتها بالتواطؤ مع إسرائيل في جرائم الاحتلال من التطهير العرقي والتوسع الإستيطاني وإبادة الشعب الفلسطيني منذ بداية الحرب، وهو الأمر الذي تسبب في تكبيد الشركة خسائر فادحة، مما دعى الشركة إلى إنهاء التعاقد مع المنتخب الإسرائيلي والرضوخ لمطالب حركات المقاطعة.