تمكنت خدمات الإنقاذ من انتشال الصندوقين الأسودين من طائرة نقل عسكرية تحطمت في منطقة بيلغورود بالقرب من الحدود بين روسيا وأوكرانيا وفقًا لوكالة الإعلام الروسية، وتأتي هذه الأحداث في سياق التوترات المستمرة بين البلدين.

انتشال الصندوقين الأسودين من طائرة روسية عسكرية تحمل أسري أوكرانيين

وتزعم روسيا بأن الطائرة قد تعرضت للقصف من قبل أوكرانيا، معتبرةً أنها كانت تقل أسرى أوكرانيين لتبادلهم بأسرى روس، ومن جانبها لم تؤكد أو تنفي أوكرانيا بعد مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة.

وقد وقع الحادث يوم الأربعاء حيث تحطمت طائرة نقل عسكرية روسية من طراز (إيل 76) في مقاطعة بيلغورود الروسية.

وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان بأن الطائرة كانت تقوم برحلة مجدولة وعلى متنها 65 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية تم أسرهم، إضافة إلى طاقم الطائرة المكون من 6 أفراد و3 مرافقين.

وقد أكدت وزارة الدفاع الروسية أنه تم إرسال فريق تحقيق وفرق الطوارئ إلى موقع الحادث للتحقيق في أسباب الكارثة.