تشهد باكستان اليوم انتخابات عامة في ظل بيئة سياسية متوترة ومتقطعة الاستقرار، حيث تشهد البلاد انقسامًا شديدًا بين الأحزاب وهجمات مسلحة وأزمة اقتصادية، ومن المتوقع أن تكون المنافسة الرئيسية بين المرشحين المدعومين من رئيس الوزراء السابق عمران خان الذي فاز حزبه (حركة الإنصاف) في الانتخابات الوطنية الأخيرة، وحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية بقيادة نواز شريف الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات ويعتبر المرشح الأوفر حظًا.

وتجري هذه الانتخابات وسط اتهامات بالتزوير وجّهتها المعارضة للحكومة عقب حملة قمع استهدفت حزب رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان.

بالإضافة إلى ذلك يشارك بيلاوال بوتو زرداري، ابن رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو، البالغ من العمر 35 عامًا في حملة انتخابية شرسة بهدف تولي المنصب الأعلى.

ولم تسفر الانتخابات عن أغلبية واضحة وهو ما يتوقعه المحللون، فإن التعامل مع التحديات سيكون صعبًا.

ومن بين أبرز التحديات القادمة هي السعي للحصول على برنامج إنقاذ جديد من صندوق النقد الدولي بعد انتهاء البرنامج الحالي في مارس.

وفي تمام الساعة الثامنة صباحا بتوقيت باكستان فقد فُتح حوالى 90 ألف مركز اقتراع أبوابه أمام الناخبين.

وقد أعلنت وزارة الداخلية الباكستانية تعليق خدمات الهاتف المحمول مؤقتاً في جميع أنحاء البلاد طيلة النهار الانتخابي، معللة هذا الإجراء بدواع أمنية بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.

وتشهد باكستان حالة تأهب قصوى وسط انتشار للجيش في مراكز الاقتراع، كما جرى نشر عشرات الآلاف من القوات والأفراد شبه العسكريين في أنحاء البلاد، وأعلنت باكستان أيضاً أنها سوف تغلق حدودها مع إيران وأفغانستان اليوم لأسباب أمنية.

وقد دُعي نحو 128 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات لاختيار نواب البرلمان الاتحادي البالغ عددهم 336 نائباً وأعضاء البرلمانات الإقليمية.

انتخابات باكستان تجري وسط انقسام سياسي وهجمات مسلحة

ومن المتوقع أن تظهر النتائج الأولية غير الرسمية بعد ساعات قليلة من إغلاق التصويت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت جرينتش، ومن المحتمل أن تتضح الصورة بشكل أكبر في وقت مبكر من يوم الجمعة.

وتلعب الأحزاب السياسية الصغيرة دورًا حاسمًا في تشكيل الحكومة التي تحتاج إلى الحصول على 169 مقعدًا في الجمعية الوطنية المؤلفة من 336 عضوًا.

ويتم اختيار 266 عضوًا بشكل مباشر من قِبل الناخبين في حين يُخصص 70 مقعدًا، 60 منها للنساء و10 لغير المسلمين وفقًا لعدد المقاعد التي يفوز بها كل حزب.

تجري الانتخابات في ظل تصاعد الهجمات الإرهابية ففي اليوم السابق للانتخابات فقد وقع انفجاران في مكتبين انتخابيين وأسفر عن مقتل 26 شخصا في إقليم بلوشستان الجنوبي الغربي.