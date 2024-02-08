اليوم مقابلة المذيع الأمريكي تاكر كارلسون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أعلن تاكر كارلسون المذيع الأميركي المشهور والمقرب من الرئيس السابق دونالد ترامب أنه سوف يبث المقابلة التلفزيونية التي أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على موقعه الإلكتروني في مساء اليوم الخميس، وقد أجرى كارلسون هذه المقابلة في روسيا خلال زيارة قام بها وحظيت بتغطية واسعة من وسائل الإعلام الروسية الرسمية.

وفي مقطع فيديو نشره على حسابه في تطبيق إنستجرام فقد أوضح كارلسون الأسباب التي دفعته للسفر إلى روسيا لإجراء هذه المقابلة مع بوتين، وأشار إلى أن العديد من الأميركيين غير مطلعين على الأحداث المتعلقة بالمنطقة، سواء في روسيا نفسها أو حتى في أوكرانيا التي تبعد عنها 600 ميل.

وأكد كارلسون أنه يعتقد بأن الأميركيين يجب أن يكونوا على علم بما يحدث في تلك المنطقة نظرًا للدعم الكبير الذي تقدمه الولايات المتحدة لأوكرانيا والذي يتعرض للانتقاد بشدة.

وبالرغم من ذلك فقد أكد البيت الأبيض في بيان أن هذه المقابلة الجديدة مع بوتين لم تكن ضرورية لكشف وحشية الرئيس الروسي في أوكرانيا.

وقد أشار المتحدث باسم الرئاسة الأميركية إلى أن أفعال بوتين في أوكرانيا يجب أن تكون واضحة للجميع، وأن التبريرات الوهمية والسخيفة التي يقدمها لا تغير حقيقة تصرفاته.

ويذكر أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا في فبراير 2022 لم يجر بوتين أي مقابلة مع وسائل إعلام غربية.

وتأتي هذه المقابلة مع تاكر كارلسون في ظل التوترات المستمرة بين روسيا والغرب والمخاوف المتزايدة بشأن الأوضاع في أوكرانيا.

تاكر كارلسون المذيع الأميركي المشهور