اليوم الوطني بالجبيل 2019.. جدول فعاليات اليوم الوطني 89 محافظة الجبيل

جدول فعاليات اليوم الوطني 89 بالجبيل هو أهم ما يشغل الجميع الان في المحافظة وكل المدن المجاورة لها والاحتفالات بتلك المناسبة الهامة، حيث نقدم لكم مواعيد فعاليات اليوم الوطني 2019 بالجبيل، حيث تقام الفعاليات والعروض المبهرة على مدار أربعة أيام بداية من يوم الجمعة 20 سبتمبر 2019، أكثر من 18 فعالية مبهرة وأكثر من 38 عرضا تنتظر الجميع خلال احتفالات العيد الوطني بالجبيل، حيث أعلنت لجنة المناسبات بالجبيل عن جدول الفعاليات، هذا وتشارك الهيئة العامة للترفيه في تنظيم الفعاليات على مستوى المملكة.







جدول فعاليات اليوم الوطني 2019 بالجبيل العيد الوطني 89

عدة أماكن تشهد فعاليات اليوم الوطني 89 بالجبيل، حيث ستقام الاحتفالات والعروض المباشرة في حديقة السلام، شاطئ ومسرح الفناتير، شاطئ قاعدة الملك عبد العزيز البحرية، مركز الملك عبدالله الحضاري، مسرح قاعة الأمير متعب، إلى جانب الفعاليات المذهلة والمتنوعة والتي ترضي جميع الأذواق والأعمار، توجد الكثير من المسابقات إلى جانب توزيع الجوائز والهدايا.







سنقدم لكم كل تفاصيل جدول فعاليات اليوم الوطني 89 بالجبيل 2019، والفعاليات المتنوعة، والعروض المذهلة، حيث ستشهد المدينة عروض فلكلورية، ومسيرات كرنفالية مبهرة، وكرنفالات السيارات الكلاسيكية.

