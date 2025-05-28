اليوم.. الحكم على طبيب جراح متهم بـ299 حالة إغتصاب وإعتداء

تقترب محاكمة الجراح الفرنسي جويل لو سكوارنيك، الذي اعتدى جنسيًا على مئات الأطفال لسنوات من مرحلتها الأخيرة، واستعد محامو المتهم لتقديم مرافعاتهم النهائية، حيث تشير التوقعات إلى إحتمالية النطق بالحكم اليوم الأربعاء 28 مايو.

299 حالة إعتداء

حيث يبرز هذا الرسم التخطيطي للمحكمة، الذي أعد في 22 مايو 2025، المتهم، الجراح الفرنسي المتقاعد جويل لو سكوارنيك، وهو يتفاعل خلال جلسة استماع في محاكمته بتهمة اغتصاب 299 مريضة سابقة والاعتداء عليها جنسيًا، في محكمة فان، غرب فرنسا، بتاريخ 22 مايو 2025.

وشهدت التحقيقات إعتراف الجراح الفرنسي جويل لو سكوارنيك، البالغ من العمر 74 عاماً، بالاعتداء الجنسي أو اغتصاب 299 مريضاً في مستشفيات غرب فرنسا بين عامي 1989 و2014، وكثير منهم أثناء التخدير أو بعد استيقاظهم من الجراحة، ومن بين هؤلاء المرضى، كان 256 منهم دون سن الخامسة عشرة في ذلك الوقت.

مطالبات بأقصى عقوبة

وفي هذا السياق شدد الادعاء على ضرورة معاقبته بأقصى عقوبة وهي السجن 20 عاماً للجراح السابق، كما طالب بشكل غير معتاد باحتجازه في منشأة للعلاج والإشراف حتى بعد إطلاق سراحه.

وخاطب المدعي العام ستيفان كيلينبرجر المتهم لو سكوارنيك قائلًا: “كنت الشيطان، وأحياناً كنت ترتدي معطفاً أبيض”، مضيفاً أن محاكمة إضافية قد تكون ضرورية لتغطية قضايا المزيد من الضحايا الذين لم تُدرج اعتداءاتهم في القضية الحالية.

وصرح لو سكوارنيك بأنه لم يكن يطلب “الرأفة”، واضاف “لا أطلب الرحمة من المحكمة، فقط امنحني الحق في أن أكون شخصًا أفضل”.

من المتوقع صدور حكم محكمة فان، في منطقة بريتاني الغربية، الأربعاء 28 مايو. ولكن قبل ذلك، سيقدم محامو الدفاع، الذين أشاد الجميع بسلوكهم الدقيق والمحترم طوال المحاكمة، مرافعاتهم.

وصرح ماكسيم تيسييه، أحد محامي الجراح، بأن موكله “مذنب تمامًا”، ومن المتوقع أن يُثبت الدفاع جسامة جرائمه.