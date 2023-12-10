اليمن تعلن حظر مرور السفن إلى إسرائيل

أعلنت ميلشيا الحوثي يوم السبت عن قرارها بحظر مرور جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل محذرةً في الوقت نفسه شركات الشحن من التعاون مع الدولة العبرية.

وقد جاء هذا الإعلان بعدما نجحت الحوثيين في فرض قرارهم بمنع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي.

وقد أكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين أن هذا الإجراء يأتي استمرارًا لسياسة الحوثيين في مواجهة العدوان الإسرائيلي وجرائمه المستمرة في حق الشعب الفلسطيني بما في ذلك حرب الإبادة الجماعية والحصار المفروض على قطاع غزة.

المتحدث العسكري باسم الحوثيين

وجاء في بيان المتحدث العسكري أن السفن المتجهة إلى إسرائيل بغض النظر عن جنسيتها ستحظر مرورها إلا إذا دخلت قطاع غزة الحاجة الملحة للمساعدات الإنسانية مثل الغذاء والدواء.

وقد حذرت الميليشيا جميع السفن والشركات من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية مؤكدة التزامها بسلامة الملاحة البحرية.

وقد أكد الحوثيون أن الحظر لن يؤثر على حركة التجارة العالمية في البحرين الأحمر والعربي والتي ستستمر بشكل طبيعي لكافة السفن والدول باستثناء السفن المرتبطة بإسرائيل أو تحمل بضائع متجهة إلى الموانئ الإسرائيلية.

وأشار البيان إلى أن الحوثيين سيبدأون تنفيذ هذا القرار فورًا بعد إعلانه.

تأتي هذه التطورات في ظل توجه الولايات المتحدة الأمريكية لإنشاء قوة دولية لحماية الملاحة في البحر الأحمر.

ووفقًا لمسؤول في البنتاجون تسعى الولايات المتحدة لجمع حوالي 40 دولة في هذه القوة الدولية التي ستشمل مساحة تقدر بحوالي 3 ملايين ميل من المياه الدولية.