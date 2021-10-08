اليابان تتعرض لزلزال بقوة 6.1 بمقياس ريختر

تعرضت العاصمة اليابانية طوكيو لهزة أرضية بقوة 6.1 درجة بمقياس ريختر اليوم الخميس ضمن موجة من الهزات الأرضية العنيفة التي تتعرض لها البلاد هذه الأيام، ولم تصدر السلطات اليابانية أي تحذيرات بشأن تسونامي آخر بعد حدوث الهزة.

هز العاصمة اليابانية طوكيو اليوم زلزال قوته 6.1 درجات بمقياس ريختر مركزه محافظة تشيبا شرقي طوكيو على عمق 80 متر، وعلقت وكالة الأرصاد اليابانية بأن تلك الهزة لم تتسبب في إحداث موجات تسونامي، ولكن قد تتسبب في إنقطاع التيار الكهربائي.

ولم تكن هذه الهزة هي الأولى هذا الأسبوع، حيث تعرضت مقاطعتي آوموري وإيواتي في شمال البلاد لهزة مماثلة بمقياس ٦ درجات بمقياس ريختر أيضاً صباح الأربعاء، فقد أعلنت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية NHK حدوث هزة أرضية في الساعة 2:46 من صباح الأربعاء مركزها مياه المحيط الهادئ بالقرب من المقاطعتين.

تسببت تلك الهزة في أحداث بعض الأضرار بالمباني، كما توقفت حركة القطارات في المنطقة مؤقتاً لأعمال الفحص والصيانة لخدمة القطارات في تلك المناطق. تم نقل شخصين إلى المستشفي لتلقي العلاج إثر إصابتهما بجروح.

كما صرحت السلطات اليابانية أن الهزة الأرضية لم تتسبب في أضرار بمحطة الطاقة النووية، و بالرغم من إصدار السلطات وهيئة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرات من الزلزال، إلا أنها لم تقم بإصدار أي تحذيرات من موجات تسونامي.

كما تعرضت البلاد في وقت سابق هذا الأسبوع لهزة أرضية أخري مركزها مياه المحيط الهادئ بالقرب من جزيرة هونشو اليابانية دون وقوع أي إصابات.