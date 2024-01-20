الولايات المتحدة الأمريكية تتأثر بعواصف قوية وصقيع يؤدي إلى وفاة العشرات

تعرضت الولايات المتحدة لعواصف عنيفة ودرجات حرارة صقيعية خلال الأسبوع الماضي مما أسفر عن وفاة 50 شخصًا بسبب الأحوال الجوية وذلك وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الأمريكية التي نشرت يوم الجمعة الماضي، وفي هذا الوقت يتطلع سكان مناطق واسعة في البلاد إلى مزيد من الرياح الباردة.

الولايات المتحدة الأمريكية تتأثر بعواصف قوية وصقيع يؤدي إلى وفاة العشرات

وقد تسببت درجات الحرارة الصقيعية والرياح الثلجية وتراكمات الجليد في حوادث مرورية أودت بحياة العديد من الأشخاص، وتسببت أيضاً في إعاقة حركة الملاحة الجوية.



وقد تم إغلاق المدارس وتعطيل التيار الكهربائي لآلاف الأشخاص، وتم إصدار تحذيرات لملايين الأمريكيين بشأن سوء الأحوال الجوية وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة فرانس برس.

وفي ولاية تينيسي فقد أعلنت السلطات الصحية في الولاية الجنوبية وفاة 14 شخصًا بسبب الأحوال الجوية الباردة.

كما لقيت خمس نساء كانوا عائدات من الحج في مكة حتفهن في حادث مروري وقع في بنسلفانيا يوم الثلاثاء وفقًا لتقارير الشرطة.

وقد سجلت خمس حالات وفاة مرتبطة بالطقس في ولاية كنتاكي وفقًا لبيان صدر عن حاكم الولاية آندي بيشير يوم الجمعة.



وقد توفي ثلاثة أشخاص في ولاية أوريغون بسبب صعقهم بكابل كهرباء سقط على سيارتهم أثناء عاصفة جليدية يوم الأربعاء وذلك وفقًا لما ذكره جهاز الإطفاء في بورتلاند.

وقد تسببت العاصفة في انقطاع التيار الكهربائي عن 75000 مشترك في ولاية أوريغون اعتبارًا من مساء الجمعة وفقًا لما ذكره مرصد باور أوتيج المتخصص، وقد أعلن حاكم الولاية حالة الطوارئ.

وقد تم الإبلاغ عن حالات وفاة أخرى في ولايات إلينوي وكنساس نيوهامبشير ونيويورك و ويسكونسن وولاية واشنطن، حيث يُعتقد أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم بسبب البرد، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية في سياتل.

وقد تأثرت مناطق عدة في الولايات المتحدة بالعواصف الثلجية، بما في ذلك الشمال الغربي الذي يطل على المحيط الهادئ وجبال روكي وأجزاء من نيو إنجلاند في الشمال الشرقي وخاصة غرب نيويورك.

وقد أفاد خبراء الأرصاد الجوية بأن حوالي 1.9 متر من الثلوج تساقطت قرب مدينة بافالو خلال خمسة أيام في هذا الأسبوع.

وقد توسعت درجات الحرارة الصقيعية إلى مناطق غير معتادة في الجنوب الأمريكي خلال هذا الشتاء القاسي.

وتتأهب مناطق أخرى في الولايات المتحدة لمزيد من الأحوال الجوية القاسية في نهاية الأسبوع.

وقد ذكرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في آخر تحذيراتها يوم الجمعة بأن رياحًا قطبية جديدة سوف تجلب درجات حرارة باردة ورياحًا خطيرة إلى منطقة السهول ووادي مسيسيبي في شرق الولايات المتحدة.

وقد شهدت حركة الطيران أيضًا فوضى يوم الجمعة حيث تم إلغاء أكثر من 1100 رحلة جوية في الولايات المتحدة وتأخر أكثر من 8000 رحلة، وفقًا لموقع فلايت أوير المتخصص في تتبع الرحلات الجوية.