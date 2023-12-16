“الوقت ينفد” رسائل القسام للاحتلال الإسرائيلي بعد مقتل الأسرى المحتجزين لديهم

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس قبل قليل، فيديو مصور بثلاث لغات تحت عنوان “الوقت ينفد” بعثت فيه برسالة إلى قوات الإحتلال الإسرائيلي، تؤكد من خلاله أنهم لن يتمكنوا من تحرير أي من الأسرى المحتجزين لديهم بالقوة، جاء ذلك نقلاً عن قناة الجزيرة فلسطين عبر منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك.

"الوقت ينفد" رسائل القسام للاحتلال الإسرائيلي- المصدر: قناة الجزيرة فلسطين عبر فيسبوك

وتضم الرسالة بعض مقاطع فيديو التي تظهر أسرى إسرائيليين يوجهون رسائل إلى حكومتهم بأنهم يواجهون تهديدًا شديدًا بسبب القصف على قطاع غزة، كما تتضمن المقاطع مشاهد للقصف العنيف الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي على غزة، وتوثق مقتل 9 محتجزين في ضربات جوية استهدفت القطاع.

وتظهر المشاهد أيضًا عدادًا يبدأ من الرقم 1 ويصل إلى 9، ومع كل رقم يتم الكشف عن صور للمحتجزين قبل مقتلهم ثم صور لهم بعد مصرعهم نتيجة القصف، كما نشرت كتائب “القسام” رسالة ثانية على شكل صورة تحمل نصف تابوت، وعلقت عليها بالقول “الخيار لكم: توابيت أو أحياء.

ومن الجدير بالذكر أنه وفي اليوم الحادي والسبعين من الحرب في غزة، تواصل قوات الجيش الإسرائيلي استهدافها في جميع أنحاء القطاع، وتزداد الأوضاع الإنسانية سوءًا بشكل متزايد، حيث أعلنت وزارة الصحة في غزة أن عدد القتلى تجاوز 18,800 شخص بالإضافة إلى أكثر من 51,000 جريح منذ السابع من أكتوبر الماضي.

من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد قتلاه في المعارك في قطاع غزة إلى 450 شخصًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، كما أعلن قائد أركان الجيش الإسرائيلي عن تحمله مسؤولية مقتل الأسرى المحتجزين لدى حركة المقاومة الفلسطينية في منطقة الشجاعية.

عاجل | قائد أركان الجيش الإسرائيلي: أنا والجيش نتحمل مسؤولية مقتل المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة في منطقة الشجاعية pic.twitter.com/nupynWcN1z — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 16, 2023

بينما حذر الناطق باسم كتائب القسام “أبو عبيدة” خلال الفيديو الذي تم بثه عبر قناة الجزيرة، أن جيش الإحتلال الإسرائيلي لا يزال يقامر بحياة جنوده الأسرى المحتجزين لدى المقاومة، غير معتبرة بمشاعر عائلتهم، موكداً أن هذا السلوك الإجرامي من جيش الإحتلال يعتبر محاولة يائسة منه للتخلص من عبء هذا الملف.

وقد تمكن المجاهدين في كتائب القسام اليوم السبت من قنص بعض الدبابات والآليات بقذائف “الياسين 105” المدمرة في حي الشيخ رضوان وفي منطقة بيت لاهيا ومنطقة التوام، كما تمكنوا أيضاً من قنص 3 جنود إسرائيلين في حي الشيخ رضوان.