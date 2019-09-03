اسماء المشمولين بالرعايه الوجبه الخامسة
أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة
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الوجبة الخامسة المشمولين “سبتمبر 2019” بإعانة الحماية الاجتماعية molsa.gov.iq هنا جميع أسماء المستفيدين من الوجبة الخامسة للرعاية الاجتماعية

بواسطة ندى أيمن 38

الوجبة الخامسة المشمولين بإعانة الحماية الاجتماعية 2019 أعلن الدكتور باسم عبد الزمان وزير العمل العراقي عن إطلاق الوجبة الخامسة وذلك للأسر العراقية المستفيدة من راتب الإعانة الاجتماعية، حيث من المتوقع أن يبلغ عدد هذه الأسر ما يقارب 140 ألف أسرة، ومن الجدير بالذكر ما صرح به الوزير  عن إطلاق الوجبة الخامسة قريبا، وقد جاء ذلك بعد تجاوز الظروف الصعبة التي صاحبت مراحل الشمول منذ العام 2016 الماضي، وأشاد الوزير  بجهود العاملين بهيئة الحماية، وشكر لهم جهودهم، وأضاف الوزير أن مجموع الأسر المستفيدة من راتب الإعانة قد تجاوز مليون و350 ألف أسرة عراقية.



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الوجبة الخامسة المشمولين بإعانة الحماية الاجتماعية 2019

ومن الجدير بالذكر يذكر أن الوجبتين الثالثة والرابعة، قد أطلقتا بعد أن تم تامين المخصصات المالية وفق ما تم تخصيصه في الموازنة العامة للدولة، أما عن الاستعلام عن أسماء الأسر المستفيدة من الوجبة الرابعة العراقية، والمشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية، فيكون ذلك من خلال من خلال رابط دائرة الرعاية الاجتماعية molsa.gov.iq وزارة العمل والشؤون الاجتماعية



وبعد صرف الوجبة الرابعة وتحديد الأسر المستفيدة ، فقد أكد وزير العمل ياسر عبد الزمان، على اقتراب الموعد المحدد لصرف إعانة الوجبة الخامسة للمشمولين برواتب الدعم العراقي، من خلال وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وسيتم الإعلان عن موعد الوجبة الخامسة بعد تمام الانتهاء من إعلان أسماء المستفيدين بالوجبات الأولى وحتى الثالثة، وصرف الرواتب لهم بانتظام.

دائرة الرعاية الاجتماعية العراقية
دائرة الرعاية الاجتماعية العراقية

موعد صرف الدفعة الخامسة

ومن الجدير بالذكر أيضا أن عدد الأسر التي تقدمت للحصول على الوجبة قد بلغ حوالي مليون و200 ألف، وذلك على أمل الحصول على راتب شهري كإعانة مادية تكفل حياة كريمة للأسر العراقية، فقد أعلن باسم عبد الرازق شمول الدعم لما يقارب 83 ألف أسرة، وأن موعد صرف الرواتب الشهرية لهم أصبح وشيكاً، وسيتم الإعلان عن أسماء جميع المشمولين بالدعم عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق.

رابط دائرة الرعاية الاجتماعية العراقية

دائرة الرعاية الاجتماعية العراقية
وزير العمل يعلن إطلاق أسماء المشمولين الجدد بإعانة الحماية الاجتماعية

وعلى هذا فإن المواطن العراقي، المستحق للرعاية الاجتماعية، وتنطبق عليه الشروط، والتي تتم بالبحث الاجتماعي لحالة المتقدم للدعم، ينتظر الإعلان عن قوائم بأسماء المرشحين لنيل الوجبة الرابعة للرواتب الشهرية.

الوجبة الرابعة الرعاية الاجتماعية 2018
أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة 2018

هنا رابط جميع أسماء الأسر المشمولة بالوجبة الرابعة اضغط هنا

يذكر أن هيئة الحماية الاجتماعية خصصت الخط الساخن المرقم (10188) لاستقبال الشكاوى والاستفسارات خلال أوفات الدوام الرسمي.

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ظهرت نتيجة الوجبة للمشمولين بالدعم المادي، الرواتب الشهرية لذوي الاحتياجات، قم بالدخول على الرابط المذكور سابقا وتابع قوائم الأسماء من خلال الرابط السابق مباشرة على ملفات أكسيل.

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ندى أيمن

    محررة صحفية في المواقع الإلكترونية وهواياتي القراءة والإطلاع على كل جديد من العلوم والمعرفة



    1. غير معروف يقول

      محمد خالد عبد النبي
      ممكن هذا الاسم طلع لا هذا رقمي 07713140860

      الرد
    2. محمدكاظم عطشان يقول

      مقدم من2016 مطلع اسمي ليش

      الرد
    3. وسن وسام خضير يقول

      وسن وسام خضير

      الرد
    4. غير معروف يقول

      حسن جاسم محمد زهرة جبر ممكن الاسم هنا طالع اولا

      الرد
    5. غير معروف يقول

      امجد رحيم طعمه محافضه القادسيه

      الرد
    6. ياسين عبدالامير يقول

      طالع اسمي من المرفص

      الرد
    7. غير معروف يقول

      محمدهاشم كريم

      الرد
    8. غير معروف يقول

      اسماء المشمولين بالرعاية الوجبة الخامسة نينوى

      الرد
      1. غير معروف يقول

        مجزرة الناصري2019

    9. غير معروف يقول

      حيدر شنين مشحوت مواليد١٩٧٤_ مقدم٢٠١٦

      الرد
    10. علاء عبد الحسن ماشاف طوفان يقول

      متى تظهر أسماء الوجبه الخامسه

      الرد
    11. عباس فاضل عبيد يقول

      السلام عليكم اني مقدم من ٢٠٠٥ ولحد الآن ماطلع اسمي ودائماً اروح أحدث بياناتي مع الشكر والتقدير

      الرد
    12. غير معروف يقول

      ثائر كاظم كنون اشو ماله اسم من 2016 مسجل اولهسه ماكو

      الرد
    13. علي حسين عرمط يقول

      عندي سؤال للمسولين بلوزاره ليش الي يستحق راتب صدك ميطلع اسمه اني قدمت اهواي وسمي ميطلع عندي عائلتي ١٢نفر اوبس العماله مصدر رزقي اويوم اشتغل اوعشره كاعد او اي مصدر رزق ماعندي الله شاهد اوظلت يم الي يكول باجر اكو حساب رب العالمين وراه ينظر الوظعي .

      الرد
    14. غير معروف يقول

      هاني نجاح عبد الرضا

      الرد
    15. كاظم حطحوط حشيش ذي قار الشطره يقول

      مقدم٢٠١٦ لديه بنات ٦ مواليدي ١٩٧١

      الرد
    16. احمد سالم عبدالنبي كاظم يقول

      ممكن اعرف الأسم طالع لو بعد

      الرد
    17. غير معروف يقول

      اكتب تعليقك هنا…اكو وجبة خمسة اركان حسن سفيح ذقار ٠٧٨١٢٠٨٠٦٨٧

      الرد
    18. غير معروف يقول

      سامي عجيل عبد بغداد صرافة ٢

      الرد
    19. ابتسام عبدالحسين برهان يقول

      الوجبه الخامسه الرعايه الاجتماعيه محافظة بغداد

      الرد
      1. ابو مسلم المالكي يقول

        السلام عليكم ورحمة الوجيه الخامسه رجاء للتفاصيل والسعر وهل قريبه إطلاقه الرسمي

      2. غير معروف يقول

        باسم عبدعون دويج مناتي

    20. غير معروف يقول

      تحسين محسن دليف من البصرة

      الرد
      1. غير معروف يقول

        سلام عليكم اسم علاء خظير فرحان محافظة بغداد اسم الم بركه لسلمان

    21. غير معروف يقول

      اكتب تعليقك هنا…اركان حسن سفيح مطلع سمي ذقار

      الرد
    22. غير معروف يقول

      رحيم عاكف جويد — قسما برب الكون اني اكثر شخص يحق لي الاعانة ولم يخرج اسمي بكل المراحل منذ السقوط ولحد الان —- علما — اني روجت اكثر من خمس معاملات — ولم يظهر اسمي

      الرد
    23. غير معروف يقول

      ولكممممم بس اسم ماجد عوده جبر شبيكم عليكم الله 😁😭

      الرد
    24. غير معروف يقول

      رجاء ممكن اشوفلي اسم خليل اسماعيل حمادي

      الرد
    25. غير معروف يقول

      أني قاسم نجم نعيس من ذي قار

      الرد
    26. غير معروف يقول

      علي خالد صافي قادمت او ماطلع اسمي

      الرد
    27. غير معروف يقول

      الوبرا السلام عليكم اني حسن علي جبار قدمت أريد اعرف اسمي طالع لولا

      الرد
    28. غير معروف يقول

      انى عقيل شنتاف جاسم ما يطلع اسمى بالعانة وشكرا

      الرد
    29. غير معروف يقول

      انا قدمت معامله وبعدها انتقلت لغير منطقه
      مع العلم اني قدمت بطاقه السكن القديمه في المعامله
      هل تعتبر صالحه ؟

      الرد
    30. غير معروف يقول

      اكو وجبه خامسه للعاطلين في يو اطلاقها

      الرد
    31. غير معروف يقول

      اني حيدر بيد لله صياح مجاي يطلع اسمي قدمت عدت المرات

      الرد
    32. غير معروف يقول

      احمد قاسم حميد

      الرد
      1. قصي غالي يقول

        قصي غالي محيسن محمد
        ممكن الاسم هذا طالع او لا جزاكم الله خير

      2. زينه محمد عبود شبيب ممكن أعرف أسمي طالع او لا يقول

        زينه محمد عبودشبيب ممكن أعرف أسمي طالع او لا

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