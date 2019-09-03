الوجبة الخامسة المشمولين “سبتمبر 2019” بإعانة الحماية الاجتماعية molsa.gov.iq هنا جميع أسماء المستفيدين من الوجبة الخامسة للرعاية الاجتماعية
الوجبة الخامسة المشمولين بإعانة الحماية الاجتماعية 2019 أعلن الدكتور باسم عبد الزمان وزير العمل العراقي عن إطلاق الوجبة الخامسة وذلك للأسر العراقية المستفيدة من راتب الإعانة الاجتماعية، حيث من المتوقع أن يبلغ عدد هذه الأسر ما يقارب 140 ألف أسرة، ومن الجدير بالذكر ما صرح به الوزير عن إطلاق الوجبة الخامسة قريبا، وقد جاء ذلك بعد تجاوز الظروف الصعبة التي صاحبت مراحل الشمول منذ العام 2016 الماضي، وأشاد الوزير بجهود العاملين بهيئة الحماية، وشكر لهم جهودهم، وأضاف الوزير أن مجموع الأسر المستفيدة من راتب الإعانة قد تجاوز مليون و350 ألف أسرة عراقية.
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الوجبة الخامسة المشمولين بإعانة الحماية الاجتماعية 2019
ومن الجدير بالذكر يذكر أن الوجبتين الثالثة والرابعة، قد أطلقتا بعد أن تم تامين المخصصات المالية وفق ما تم تخصيصه في الموازنة العامة للدولة، أما عن الاستعلام عن أسماء الأسر المستفيدة من الوجبة الرابعة العراقية، والمشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية، فيكون ذلك من خلال من خلال رابط دائرة الرعاية الاجتماعية molsa.gov.iq وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
وبعد صرف الوجبة الرابعة وتحديد الأسر المستفيدة ، فقد أكد وزير العمل ياسر عبد الزمان، على اقتراب الموعد المحدد لصرف إعانة الوجبة الخامسة للمشمولين برواتب الدعم العراقي، من خلال وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وسيتم الإعلان عن موعد الوجبة الخامسة بعد تمام الانتهاء من إعلان أسماء المستفيدين بالوجبات الأولى وحتى الثالثة، وصرف الرواتب لهم بانتظام.
موعد صرف الدفعة الخامسة
ومن الجدير بالذكر أيضا أن عدد الأسر التي تقدمت للحصول على الوجبة قد بلغ حوالي مليون و200 ألف، وذلك على أمل الحصول على راتب شهري كإعانة مادية تكفل حياة كريمة للأسر العراقية، فقد أعلن باسم عبد الرازق شمول الدعم لما يقارب 83 ألف أسرة، وأن موعد صرف الرواتب الشهرية لهم أصبح وشيكاً، وسيتم الإعلان عن أسماء جميع المشمولين بالدعم عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق.
رابط دائرة الرعاية الاجتماعية العراقية
- الرابط الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، (الرابط يعمل الآن، يمكن من خلاله معرفة أسماء المشمولين بالدعم)
- للتعرف على أسماء المشمولين بالوجبة الثالثة من خلال الرابط التالي .
- صفحة دائرة الرعاية الاجتماعية العراقية صفحة فيس بوك.
- تعرف على المشمولين بالدعم لذوى الحاجة وضعاف الدخل والعاطلين على ملف بي دى اف، الوجبة الرابعة، بالدخول على هذا الرابط.
- رابط مباشر لموقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وعلى هذا فإن المواطن العراقي، المستحق للرعاية الاجتماعية، وتنطبق عليه الشروط، والتي تتم بالبحث الاجتماعي لحالة المتقدم للدعم، ينتظر الإعلان عن قوائم بأسماء المرشحين لنيل الوجبة الرابعة للرواتب الشهرية.
يذكر أن هيئة الحماية الاجتماعية خصصت الخط الساخن المرقم (10188) لاستقبال الشكاوى والاستفسارات خلال أوفات الدوام الرسمي.
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ظهرت نتيجة الوجبة للمشمولين بالدعم المادي، الرواتب الشهرية لذوي الاحتياجات، قم بالدخول على الرابط المذكور سابقا وتابع قوائم الأسماء من خلال الرابط السابق مباشرة على ملفات أكسيل.
محمد خالد عبد النبي
ممكن هذا الاسم طلع لا هذا رقمي 07713140860
مقدم من2016 مطلع اسمي ليش
وسن وسام خضير
حسن جاسم محمد زهرة جبر ممكن الاسم هنا طالع اولا
امجد رحيم طعمه محافضه القادسيه
طالع اسمي من المرفص
محمدهاشم كريم
اسماء المشمولين بالرعاية الوجبة الخامسة نينوى
مجزرة الناصري2019
حيدر شنين مشحوت مواليد١٩٧٤_ مقدم٢٠١٦
متى تظهر أسماء الوجبه الخامسه
السلام عليكم اني مقدم من ٢٠٠٥ ولحد الآن ماطلع اسمي ودائماً اروح أحدث بياناتي مع الشكر والتقدير
ثائر كاظم كنون اشو ماله اسم من 2016 مسجل اولهسه ماكو
عندي سؤال للمسولين بلوزاره ليش الي يستحق راتب صدك ميطلع اسمه اني قدمت اهواي وسمي ميطلع عندي عائلتي ١٢نفر اوبس العماله مصدر رزقي اويوم اشتغل اوعشره كاعد او اي مصدر رزق ماعندي الله شاهد اوظلت يم الي يكول باجر اكو حساب رب العالمين وراه ينظر الوظعي .
هاني نجاح عبد الرضا
مقدم٢٠١٦ لديه بنات ٦ مواليدي ١٩٧١
ممكن اعرف الأسم طالع لو بعد
اكتب تعليقك هنا…اكو وجبة خمسة اركان حسن سفيح ذقار ٠٧٨١٢٠٨٠٦٨٧
سامي عجيل عبد بغداد صرافة ٢
الوجبه الخامسه الرعايه الاجتماعيه محافظة بغداد
السلام عليكم ورحمة الوجيه الخامسه رجاء للتفاصيل والسعر وهل قريبه إطلاقه الرسمي
باسم عبدعون دويج مناتي
تحسين محسن دليف من البصرة
سلام عليكم اسم علاء خظير فرحان محافظة بغداد اسم الم بركه لسلمان
اكتب تعليقك هنا…اركان حسن سفيح مطلع سمي ذقار
رحيم عاكف جويد — قسما برب الكون اني اكثر شخص يحق لي الاعانة ولم يخرج اسمي بكل المراحل منذ السقوط ولحد الان —- علما — اني روجت اكثر من خمس معاملات — ولم يظهر اسمي
ولكممممم بس اسم ماجد عوده جبر شبيكم عليكم الله 😁😭
رجاء ممكن اشوفلي اسم خليل اسماعيل حمادي
أني قاسم نجم نعيس من ذي قار
علي خالد صافي قادمت او ماطلع اسمي
الوبرا السلام عليكم اني حسن علي جبار قدمت أريد اعرف اسمي طالع لولا
انى عقيل شنتاف جاسم ما يطلع اسمى بالعانة وشكرا
انا قدمت معامله وبعدها انتقلت لغير منطقه
مع العلم اني قدمت بطاقه السكن القديمه في المعامله
هل تعتبر صالحه ؟
اكو وجبه خامسه للعاطلين في يو اطلاقها
اني حيدر بيد لله صياح مجاي يطلع اسمي قدمت عدت المرات
احمد قاسم حميد
قصي غالي محيسن محمد
ممكن الاسم هذا طالع او لا جزاكم الله خير
زينه محمد عبودشبيب ممكن أعرف أسمي طالع او لا