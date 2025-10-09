أخبار عالمية

الهنغاري لاسلو كراسناهوركاي يفوز بجائزة نوبل في الأدب لعام 2025

معتز خليل

أعلنت الأكاديمية السويدية، اليوم من العاصمة ستوكهولم، فوز الأديب الهنغاري لاسلو كراسناهوركاي بجائزة نوبل في الأدب لعام 2025، تقديرًا لما وصفته اللجنة بـ”إبداعه المؤثر والرؤيوي الذي يؤكد، وسط رعب كابوسي، على قوة الفن وقدرته على الخلاص”.

ويُعد كراسناهوركاي أحد أبرز رموز الأدب الهنغاري المعاصر، المعروف بأسلوبه الفلسفي العميق وأعماله التي تمزج بين الرمزية والهاجس الوجودي.

مسيرة أدبية غنية

ولد لاسلو كراسناهوركاي عام 1954 في بلدة غيولا بجنوب شرق هنغاريا، قرب الحدود مع رومانيا، وبرز اسمه في الساحة الأدبية عام 1985 مع روايته الشهيرة “Sátántangó”، التي أصبحت علامة فارقة في الأدب الهنغاري الحديث. ومن أبرز أعماله الأخرى “The Melancholy of Resistance” الصادرة عام 1989، والتي رسخت مكانته كواحد من أهم الأدباء في أوروبا الوسطى.

إنجازات وجوائز

سبق لكراسناهوركاي أن فاز بجائزة مان بوكر الدولية عام 2015 عن روايته “ميلانخوليا المقاومة”، لتُضاف جائزة نوبل هذا العام إلى رصيد إنجازاته العالمية.

جوائز نوبل في الأعوام السابقة

يُذكر أن الأكاديمية السويدية منحت جائزة نوبل في الأدب العام الماضي للكاتبة الكورية الجنوبية هان كانغ، بينما فاز بها الكاتب المسرحي النرويجي يون فوسه عام 2023، والكاتبة الفرنسية آني إرنو عام 2022.

موعد حفل التكريم

تبلغ قيمة جائزة نوبل في الأدب هذا العام 11 مليون كرونة سويدية (نحو 1.1 مليون دولار أمريكي)، وسيتم تسليم الجوائز رسميًا في حفل يقام في 10 ديسمبر المقبل، بالتزامن مع ذكرى وفاة العالم والمخترع السويدي ألفريد نوبل مؤسس الجائزة.

