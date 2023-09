الهند تغير اسمها إلى “بهارات” بدعوة رسمية

أعلنت الحكومة الهندية اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، عن تغيير اسم البلاد من “الهند” إلى”بهارات”، في خطوة أثارت الجدل على نطاق واسع.

اسم الهند الجديد "بهارات" في دعوات عشاء مجموعة العشرين - المصدر: موقع العربية

حيث قامت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بتغيير اسم البلاد في دعوات العشاء المرسلة إلى الضيوف الذين سيحضرون قمة مجموعة العشرين هذا الأسبوع، واستبدال الهند باسمها القديم بهارات BHARAT.

ويأتي قرار تغيير اسم البلاد في إطار جهود الحكومة الهندية لتعزيز الهوية الهندية، والتأكيد على الجذور الهندوسية للشعب الهندي.

ويرى مؤيدو التغيير أن ذلك سيساعد على تعزيز الشعور بالوحدة بين أبناء الشعب الهندي، ويؤكد على استقلال البلاد وحريتها،

لكن المعارضين للتغيير يرون أنه محاولة لفرض الهوية الهندوسية على الجميع، وأن ذلك سيؤدي إلى مزيد من الانقسامات في البلاد.

While there is no constitutional objection to calling India “Bharat”, which is one of the country’s two official names, I hope the government will not be so foolish as to completely dispense with “India”, which has incalculable brand value built up over centuries. We should… pic.twitter.com/V6ucaIfWqj

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) September 5, 2023