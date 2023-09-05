الهند تغير اسمها إلى “بهارات” بدعوة رسمية

أعلنت الحكومة الهندية اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، عن تغيير اسم البلاد من “الهند” إلى”بهارات”، في خطوة أثارت الجدل على نطاق واسع.

اسم الهند الجديد "بهارات" في دعوات عشاء مجموعة العشرين - المصدر: موقع العربية

حيث قامت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بتغيير اسم البلاد في دعوات العشاء المرسلة إلى الضيوف الذين سيحضرون قمة مجموعة العشرين هذا الأسبوع، واستبدال الهند باسمها القديم بهارات BHARAT.

ويأتي قرار تغيير اسم البلاد في إطار جهود الحكومة الهندية لتعزيز الهوية الهندية، والتأكيد على الجذور الهندوسية للشعب الهندي.

ويرى مؤيدو التغيير أن ذلك سيساعد على تعزيز الشعور بالوحدة بين أبناء الشعب الهندي، ويؤكد على استقلال البلاد وحريتها،

لكن المعارضين للتغيير يرون أنه محاولة لفرض الهوية الهندوسية على الجميع، وأن ذلك سيؤدي إلى مزيد من الانقسامات في البلاد.

While there is no constitutional objection to calling India “Bharat”, which is one of the country’s two official names, I hope the government will not be so foolish as to completely dispense with “India”, which has incalculable brand value built up over centuries. We should… pic.twitter.com/V6ucaIfWqj — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) September 5, 2023

استخدام اسم “بهارات” في الماضي والحاضر

كلمة “بهارات” هي اسم سنسكريتي للبلاد، وقد استخدمها الهندوس منذ آلاف السنين للإشارة إلى الهند، ويعني “المكان المقدس” أو “المكان الجيد”، ولكن تم تغيير الاسم إلى الهند مع الاستعمار البريطاني.

آراء الخبراء حول قرار تغيير اسم الهند

وأكد عددًا من قادة حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند عن دعمهم لتغيير اسم البلاد حيث قال راجيف شانشال، الأستاذ في جامعة دلهي، إن تغيير اسم البلاد هو خطوة رمزية مهمة، ولكنها لن يكون لها أي تأثير ملموس على حياة الناس، وأضاف شانشال أن الحكومة الهندية تحاول من خلال هذا القرار إبراز الهوية الهندية، والاستفادة من المشاعر القومية التي انتشرت في البلاد في الآونة الأخيرة.

ومن جانبه، قال راجيف شارما، المحلل السياسي، إن تغيير اسم البلاد قد يثير مشاعر الاستياء لدى الأقليات الدينية في الهند، مثل المسلمين والمسيحيين، وأشار أن هذا القرار قد يؤدي إلى مزيد من الانقسامات في البلاد، ويجعل من الصعب تحقيق الوحدة الوطنية.

في حين كتب هيمانتا بيسوا سارما عضو البرلمان الهندي على صفحته الرسمية في موقع X : “جمهورية بهارات.. سعيد وفخور بأن حضارتنا تتقدم إلى الأمام بجرأة نحو (عصر أمريت كال) رؤية الهند 2047”.

REPUBLIC OF BHARAT – happy and proud that our civilisation is marching ahead boldly towards AMRIT KAAL — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 5, 2023

تقديم مقترح لتغيير اسم الهند الرسمي

ووفقًا لتقارير إخبارية هندية تعتزم حكومة مودي تقديم مقترح للبرلمان لتغيير اسم الهند الرسمي خلال الدورة المقرر إقامتها بين 18-22 سبتمبر الجاري.

العواقب المتوقعة

ومن المتوقع أن يؤدي تغيير اسم الهند إلى “بهارات” إلى تغييرات في العديد من الجوانب الرسمية للحكومة والمجتمع الهندي، مثل جوازات السفر والعملة والعلم والنشيد الوطني، كما من الممكن أن يؤدي التغيير إلى نقاشات واسعة حول الهوية الهندية وعلاقتها بالتاريخ والتراث.