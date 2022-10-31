الهند: ارتفاع عدد الضحايا إلى 130 بانهيار جسر للمشاة

نجوم مصرية/ وكالات- القاهرة

ارتفعت مؤخراً حصيلة انهيار جسر للمشاة في الهند إلى 130 قتيلا، وكانت في وقت سابق الأنباء تتردد عن أنه 120 قتيلا لقوا مصرعهم بعد انهيار جسر للمشاة يعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني، حسبما أفاد مسؤول في الشرطة الهندية اليوم، الإثنين.

وأعيد افتتاح الجسر المعلق أمام الجمهور هذا الأسبوع، وذلك بعد عدة أشهر من الإصلاحات، وقال أحد الشهود لوسائل اعلام محلية «سقط الناس بعضهم فوق بعض، بعد انهيار الجسر، وهم قد كانوا توافدوا على الجسر لأداء طقوسا دينية من أجل عيد “ديوالي”، ومن أجل ذلك فإن هناك عدد كبير من بين الضحايا نساء وأطفال».

وأفاد مسؤول للشرطة في مدينة موربي، والتي وقع فيها الحادث، إن الحصيلة ارتفعت إلى 130 قتيلا، لكن نقلت وسائل اعلام محلية في الهند عن مسؤولين، أن هناك ما يقرب من 500 شخص بينهم أطفال ونساء، كانوا متواجدين على جسر موربي يؤدون طقوسا لمهرجان ديني رئيسي، وانقطعت الأسلاك التي كانت تدعمه، ما أدى إلى انهيار الجسر بشكل كلي في النهر.

وقال الوزير بريجيش ميرجا في ولاية غوجارات، إن أكثر من 80 شخصا تم إنقاذهم منذ وقعت الحادثة.

ويقع الجسر في موربي على مسافة 200 كيلو متر غرب مدينة “أحمد أباد”، وهي المدينة الرئيسية في ولاية غوجارات، وكانت هناك تقارير مرئية سابقة عن وقت كتابة هذا الخبر، قد أفادت بأن هناك أكثر من 100 شخص ما زالوا مفقودين في النهر، وظهر في مقطع الفيديو أشخاصا يتشبثون ببقايا الجسر في الظلام

BREAKING: Bridge with hundreds of people collapses into river in western India pic.twitter.com/eRRIk0aMsS — BNO News (@BNONews) October 30, 2022

الجسر أعيد افتتاحه رغم عدم وجود شهادة سلامة

وقالت محطة “أن دي تي في” الهندية، أن الجسر أعيد افتتاحه بالرغم من عدم وجود شهادة سلامة، وأن هناك العديد من لقطات الفيديو التي التقطت للجسر توضح أنه يتأرجح.

ووفقا لوكالة “فرانس برس” فإن الحوادث المرتبطة بالبنى التحتية القديمة، والتي تعاني من سوء الصيانة شائعة في الهند في الفترات الأخيرة، حيث أنه، وعلى سبيل المثال، في عام 2016، أدى انهيار جسر في شارع مزدحم في مدينة كولكاتا شرق البلاد إلى مقتل 26 شخصا على الأقل، وانتشل عناصر الإنقاذ ما يقرب من مائة مصاب من تحت ألواح إسمنتية ضخمة.

أعجوبة هندسية وتقديم تعويضات

وعلى موقعها الرسمي على شبكة الانترنت، تصف ولاية غوجارات الجسر المنهار، بأنه أعجوبة هندسية بنيت مطلع القرن الماضي.

ويشار إلى أن السلطات الهندية باشرت البحث عن المفقودين، وتم استدعاء عشرات الجنود من الجيش، والبحرية الهندية للمساعدة في عملية الإنقاذ.

وأعلن رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، والذي أخذ جولة في الولاية “غوجارات”، وهي مسقط رأسه، أنه سوف تقوم الحكومة بتقديم التعويضات اللازمة لذوي الجرحى والمصابين وضحايا الحادث، وطلب تعبئة عاجلة من الفرق المختصة، من أجل إتمام عملية الإنقاذ، وطلب من السلطات تقديم المساعدة العاجل لكل المتضررين.

جدير بالذكر أن السلطات تعتزم وقف إمداد النهر بالمياه من سد قريب، واستخدام مضخات لسحب المياه من النهر لتسريع عملية البحث.