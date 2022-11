الهند: ارتفاع عدد الضحايا إلى 130 بانهيار جسر للمشاة

نجوم مصرية/ وكالات- القاهرة

ارتفعت مؤخراً حصيلة انهيار جسر للمشاة في الهند إلى 130 قتيلا، وكانت في وقت سابق الأنباء تتردد عن أنه 120 قتيلا لقوا مصرعهم بعد انهيار جسر للمشاة يعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني، حسبما أفاد مسؤول في الشرطة الهندية اليوم، الإثنين.

وأعيد افتتاح الجسر المعلق أمام الجمهور هذا الأسبوع، وذلك بعد عدة أشهر من الإصلاحات، وقال أحد الشهود لوسائل اعلام محلية «سقط الناس بعضهم فوق بعض، بعد انهيار الجسر، وهم قد كانوا توافدوا على الجسر لأداء طقوسا دينية من أجل عيد “ديوالي”، ومن أجل ذلك فإن هناك عدد كبير من بين الضحايا نساء وأطفال».

وأفاد مسؤول للشرطة في مدينة موربي، والتي وقع فيها الحادث، إن الحصيلة ارتفعت إلى 130 قتيلا، لكن نقلت وسائل اعلام محلية في الهند عن مسؤولين، أن هناك ما يقرب من 500 شخص بينهم أطفال ونساء، كانوا متواجدين على جسر موربي يؤدون طقوسا لمهرجان ديني رئيسي، وانقطعت الأسلاك التي كانت تدعمه، ما أدى إلى انهيار الجسر بشكل كلي في النهر.

وقال الوزير بريجيش ميرجا في ولاية غوجارات، إن أكثر من 80 شخصا تم إنقاذهم منذ وقعت الحادثة.

ويقع الجسر في موربي على مسافة 200 كيلو متر غرب مدينة “أحمد أباد”، وهي المدينة الرئيسية في ولاية غوجارات، وكانت هناك تقارير مرئية سابقة عن وقت كتابة هذا الخبر، قد أفادت بأن هناك أكثر من 100 شخص ما زالوا مفقودين في النهر، وظهر في مقطع الفيديو أشخاصا يتشبثون ببقايا الجسر في الظلام

BREAKING: Bridge with hundreds of people collapses into river in western India pic.twitter.com/eRRIk0aMsS

— BNO News (@BNONews) October 30, 2022