الهزات الارتدادية تجبر 12 ألف شخص على اللجوء إلى الخيام في غرب الصين

تعرضت منطقة غرب الصين لهزات ارتدادية مستمرة يوم الأربعاء، مما دفع أكثر من 12 ألف شخص إلى اللجوء إلى الخيام والملاجئ وإشعال النيران لمواجهة الطقس البارد.

زلزال الصين

وقد وقع زلزال بلغت قوته 7.1 درجات في منطقة نائية في مقاطعة شينجيانغ الصينية يوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين، وتسبب في تلف مئات المباني.

ورغم الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمنطقة وسط درجات حرارة قاسية، فإن الخسائر في الأرواح والممتلكات كانت نسبياً طفيفة، وذلك بسبب قلة عدد السكان في منطقة مركز الزلزال في مقاطعة أوتشتوربان، بالقرب من الحدود مع كازاخستان.

وقد أظهرت لقطات بثتها التلفزيون الصيني المركزي يوم الأربعاء المتضررين من الزلزال وهم يتناولون وجبات سريعة في الخيام بجوار النيران للتدفئة، وفقًا لوكالة الأنباء الأسوشيتد برس.

وتمتاز المنطقة التي ضربها الزلزال بتجمعات سكانية قليلة تحتوي على مجموعة من البلدات والقرى المتناثرة، وذلك في ظروف جوية قاسية شتوية.

ويمتد طريق سريع من مدينة أكسو لمسافة حوالي 125 كيلومترًا إلى المنطقة عبر مناطق متجمدة و تضاريس صخرية.

وفي محافظة كيزيلسو قيرغيز فقد تسبب الزلزال في تدمير 851 مبنى بدرجات متفاوتة وانهيار 93 مبنى بالقرب من مركز الزلزال، وأدى أيضًا إلى مقتل 910 رؤوس من الماشية، وفقًا لنائب سكرتير الحزب في المقاطعة، روزيالي هاكسيهيرباي.

وقد قامت المقاطعة بإرسال أكثر من 2300 فرد من فرق الإنقاذ وإجلاء 7338 شخصًا في منطقة كي، وتم إجلاء إجمالي 12426 شخصًا.

وقد بدأت فرق الإنقاذ في عمليات تفتيش الأنقاض ووصول معدات الإنقاذ بما في ذلك المعاطف والخيام، لمساعدة الناجين الذين فروا من منازلهم.

وفي مؤتمر صحفي فقد صرح تشانغ يونغ جيو، رئيس إدارة الزلازل في شينجيانغ قائلاً: (يُعتبر هذا الزلزال الذي بلغت قوته 7.1 درجات قويًا للغاية، ولكن عدد الوفيات والإصابات ليس خطيرًا).

ويذكر أن مركز الزلزال كان في منطقة جبلية ترتفع حوالي 3000 متر فوق سطح البحر.