النفط يصعد إلى مستويات قياسية بعد حظر روسيا صادرات الوقود

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء 25 سبتمبر 2023، عقب قرار روسيا حظر صادرات الوقود إلى بعض الدول الأوروبية. وسجل سعر خام برنت القياسي 90.28 دولارًا للبرميل، بارتفاع 0.66% عن إغلاق أمس، وسجل سعر خام غرب تكساس الوسيط 88.62 دولارًا للبرميل، بارتفاع 0.78% عن إغلاق أمس.

ويأتي قرار روسيا حظر صادرات الوقود في إطار ردها على العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب غزوها لأوكرانيا. ويتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى نقص في إمدادات النفط العالمية، ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

كما ارتفعت أسعار النفط اليوم بسبب ارتفاع الطلب على النفط في ظل تعافي الاقتصاد العالمي. وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بنحو 3.4 مليون برميل يوميًا في عام 2023.

ومن المتوقع أن تستمر أسعار النفط في الارتفاع في الأسابيع المقبلة، حيث يتوقع أن يؤدي قرار روسيا حظر صادرات الوقود إلى نقص في إمدادات النفط العالمية، ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

الآثار الاقتصادية لارتفاع أسعار النفط

من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى، حيث يعتمد العديد من الصناعات على النفط في عملياتها. كما سيؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة التضخم، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للمواطنين.

وهناك مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى حدوث ركود اقتصادي، حيث سيؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج للشركات، ما قد يؤدي إلى خفض الإنتاج وزيادة البطالة.

الحلول المقترحة لارتفاع أسعار النفط

هناك عدة حلول مقترحة لارتفاع أسعار النفط، منها: