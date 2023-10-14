النرويج تقف مع قطاع غزة.. “الحصار الإسرائيلي غير مقبول”

ضمن مجموعة الدول الغربية التي وقفت مع الفلسطينيين فيما يحدث مؤخراً في قطاع غزة، بعد هجوم الفصائل الفلسطينية على إسرائيل، والرد من قبل قوات الاحتلال على القطاع، أدانت النرويج من خلال أحد ممثليها السياسيين هذا الحصار، الذي يمتد منذ يوم السبت الماضي 7-10-2023، وحتى اليوم.

رئيسة الوزراء النرويجية تدين ما يحصل في قطاع غزة - المصدر: موقع نجوم مصرية

كلمة وزيرة الخارجية النرويجية حول حصار غزة

أدانت وزيرة الخارجية النرويجية “أنيكن هويتفلد”، عبر إذاعة NRK المحلية، الحصار الذي تفرضه إسرائيل على الفلسطينيين في قطاع غزة، والتهديد الأخير بشأن إخلاء القطاع خلال مدة أقصاها 24 ساعة.

وأكملت: “لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها من الفصائل الإرهابية، لكن لا يمكن استخدام القوة ضد كل القطاع، كما لا يمكن استغلال القوة العسكرية بالكامل.

أدين هذا الحصار، ومطالبة هذا العدد من سكان قطاع غزة بالنزوح وإخلاء البيوت، وهم محرومون من الغذاء والدواء والمستلزمات الأساسية للحياة، هذا الحصار وقطع الكهرباء وتضييق سبل الاتصال أمر غير مقبول!”

عاجل 🚨 | الهلال الأحمر الفلسطيني: – نناشد المجتمع الدولي التدخل الفوري لمنع وقوع كارثة إنسانية في قطاع غزة. – ليس لدينا القدرة على إجلاء المرضى والجرحى من مستشفياتنا ولا يوجد مكان آمن في قطاع غزة. pic.twitter.com/JKRH8mcLio — TRAVIS | تراڤس (@irode0) October 13, 2023

اقرأ أيضاً: نظرة شاملة لعمليات حزب الله في شبعا.. تزامناً مع حركة طوفان الأقصى

الدول الأوروبية التي تدعم قطاع غزة

في الحقيقة، لم تخرج أي دولة أوروبية لتعبّر عن دعمها الكامل لقطاع غزة، والحصار التي يتعرض له شعبها الأعزل، حتى النرويج التي أدانت الحصار، عبرت رئيسة وزراءها عن أحقية إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ومحاربة حماس التي افتعلت النزاع العسكري.

الجدير بالذكر أن كتائب القسام، وهي الجناح العسكري لحركة حماس، بدأت فجر يوم السبت الموافق في 7-أكتوبر-2023، عملية طوفان الأقصى، بإطلاق أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة.

وفيما يتعلق بعدد الضحايا، فقد توفي أكثر من 1500 فلسطيني وأصيب أكثر من 6000 آخرين في عمليات قصف ممنهج، فيما قُتل أكثر من 1400 شخص في تل أبيب، حسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.

اقرأ أيضاً: طوفان الأقصى.. بيان السعودية فيما يخص التصعيد الفلسطيني في إسرائيل