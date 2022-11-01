النجمة البريطانية «أديل» سوف تعود للدراسة.. حتى تحقق حلمها في أن تصبح معلمة!

قالت النجمة البريطانية « أديل» أنها سوف تعود إلى الدراسة مرة أخرى على الرغم من نجاحها الفني الكبير، وذلك حتى تحقق حلمها الذي دوما ما كانت تحلم به، وهو أن تحصل على الشهادة الجامعية في الأدب الإنجليزي.

وقد أفصحت عن هدفها الجديد هذا أثناء ردها على الأسئلة التي سألها أحد المتابعين والمعجبين في حدث كان قد أقيم في لوس أنجليس في يوم (الاثنين) الماضي، وأشارت كذلك أنها تتمنى أن تحقق هذا الهدف بحلول عام 2025، وذلك وفقا لما ذكرته الصحيفة الأمريكية يو إس إي.

كما ذكرت أنها تنوي أن تبدأ في دراستها الجامعية بعد أن تأخذ استراحة من حفلاتها التي من المقرر إقامتها بدءا من شهر نوفمبر وحتى شهر مارس في عام 2023.

وقالت أنها كانت ستصبح معلمة بالتأكيد لولا أنها نجحت كمغنية، قائلة: «إذا لم أنجح في الغناء، لكنت بالتأكيد معلمة للأدب الإنجليزي».