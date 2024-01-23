الناتو يوقع عقدًا بقيمة 1.1 مليار يورو لشراء قذائف مدفعية لصالح أوكرانيا

وقع حلف شمال الأطلسي (الناتو) عقدًا بقيمة 1.1 مليار يورو يوم الثلاثاء وذلك لشراء مئات الآلاف من قذائف المدفعية عيار 155 مليمترًا، بهدف تزويد أوكرانيا ببعضها لتعويض نقص الذخيرة الحالي.

الرئيس الأوكراني

وجاءت تلك الخطوة بعد تصريح الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ للصحفيين في مقر الناتو ببروكسل، حيث أكد أن الحرب في أوكرانيا أصبحت معركة تتعلق أساسًا بالذخيرة والقدرة العسكرية.

وفي الأسبوع الماضي فقد أعرب وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف عن قلقه إزاء نقص الذخيرة في صفوف القوات الأوكرانية، ووصفه بأنه (تعطش للقذائف) وذلك بعد مرور حوالي عامين على الهجوم الروسي الشامل.

وقد تم توقيع العقد من قبل وكالة الدعم والمشتريات التابعة لحلف شمال الأطلسي نيابة عن عدة حلفاء، حيث سيتم توفير القذائف إما لأوكرانيا مباشرة أو لملء مخازن الدول الحليفة التي تعاني من نقص مماثل في الذخيرة.

وقد أشار مسؤول في الحلف إلى أن بلجيكا وليتوانيا وإسبانيا هم من المشترين الرئيسيين للقذائف.

ومن المتوقع شراء نحو 220 ألف طلقة من ذخائر المدفعية، وسوف يتم التسليم الأول في نهاية عام 2025، وفقًا لتقديرات المسؤول.