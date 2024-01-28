الناتو يستعد لشن حربًا على روسيا.. ماذا قال الذكاء الاصطناعي عن حرب يوم القيامة؟

عادت الأجواء للتوتر بين الثنائي روسيا وأوكرانيا، بعدما نجح الجيش الروسي في السيطرة على بلدة كراخمالنويه التابعة لمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا.

وقدم حلف الناتو تحذيرات شديدة خلال الفترة الماضية حول التقدم عسكريًا في أوكرانيا، والتي جزءًا لا يتجزء من أوروبا.

#فيديو من #امريكا عام 2007 الرئيسين الأمريكين بوش الابن والاب يستقبلون #بوتين بالقبلات والورود لبحث التعاون الأمني بينهما ووقف نشر أسلحة الدمار الشامل ومكافحة الإرهاب (المسلمين) 🔺كانت #روسيا تقتل المسلمين في #الشيشان وامريكا في #العراق و #افغانستان ولا مشكلة عند العالم بذلك!!! pic.twitter.com/96uYP6oOtD — PIC | صـور من التـاريخ (@inpic0) January 20, 2024

رد الذكاء الاصطناعي على إمكانية حدوث حرب عالمية ثالثة

وقام “نجوم مصرية” بتوجيه معلومات للذكاء الاصطناعي (ChatGPT 4 (Plus، حول السيناريوهات المحتملة لحدوث حرب عالمية ثالثة، حيث جاء الرد:

لا يمكن الجزم خلال الفترة المقبلة بما سيحدث مستقبلًا بشأن الحرب العالمية الثالثة، لكن هناك عدد من العوامل التي يمكن أن تزيد من احتمالية نشوب حرب عالمية ثالثة، وهي كالتالي:

1_ تصاعد التوتر بين القوى العظمى، وخاصة بين الثنائي روسيا والولايات المتحدة.

2_ زيادة انتشار الأسلحة النووية في العالم بين الدول.

3_ تصاعد الصراعات الإقليمية، مثل الحرب في أوكرانيا وفلسطين وإسرائيل.

من سوريا الى أوكرانيا معركةٌ واحدة

روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية من جهة

وأمريكا وإسرائيل وبريطانية والناتو واخوان المسلمين من جهة أخرى

وستشتعل جبهة دول آسيا الوسطى

والحقيقة لايوجد اي خيار أخر

إما مع أمريكا وحلفائها واخوان المسلمين

أو مع روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران pic.twitter.com/Utdi9imQ5F — أبو جواد البحريني (@ttjgcjhdxhss313) January 21, 2024

وأوضح (ChatGPT 4 (Plus، أنه في حالة استمرت هذه العوامل في التفاقم والزيادة، فهناك احتمال كبير بأن تؤدي إلى نشوب حرب عالمية ثالثة.

وأشار الذكاء الاصطناعي (ChatGPT 4 (Plus، إلى أن هناك عدة عوامل أخرى تستطيع أن تقلل من احتمالية نشوب حرب عالمية ثالثة، ومنها:

1_ وجود نظام دولي قائم على القانون الدولي.

2_ كثرة المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة يمكن أن تساعد في حل النزاعات سلميًا.

3_ زيادة درجة الوعي لدي الناس بمخاطر الحرب العالمية الثالثة.

القطب المتجمد الشمالي موطن الصراع القادم بين روسيا وامريكا – نظن جميعاً ان هذه القاره مجرد ارض مغطاه بالثلوج لايمكن العيش فيها وخاليه من الحياه بينما في الحقيقه ان بها الكثير من الكنوز والكثير من الأسرار فهناك معاهده تم توقيعها بشأن هذه القاره قبل 100 سنه والآن تطالب روسيا… pic.twitter.com/xeHhvErXJC — ابراهيم بن عطاالله (@ibharbi) January 25, 2024

وشدد على أنه في حالة استمرت هذه العوامل في التعزيز، فمن المحتمل أن تساعد في منع نشوب حرب عالمية ثالثة.