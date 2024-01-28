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الناتو يستعد لشن حربًا على روسيا.. ماذا قال الذكاء الاصطناعي عن حرب يوم القيامة؟

أحمد علي

عادت الأجواء للتوتر بين الثنائي روسيا وأوكرانيا، بعدما نجح الجيش الروسي في السيطرة على بلدة كراخمالنويه التابعة لمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا.

وقدم حلف الناتو تحذيرات شديدة خلال الفترة الماضية حول التقدم عسكريًا في أوكرانيا، والتي جزءًا لا يتجزء من أوروبا.

رد الذكاء الاصطناعي على إمكانية حدوث حرب عالمية ثالثة

وقام “نجوم مصرية” بتوجيه معلومات للذكاء الاصطناعي (ChatGPT 4 (Plus، حول السيناريوهات المحتملة لحدوث حرب عالمية ثالثة، حيث جاء الرد:

لا يمكن الجزم خلال الفترة المقبلة بما سيحدث مستقبلًا بشأن الحرب العالمية الثالثة، لكن هناك عدد من العوامل التي يمكن أن تزيد من احتمالية نشوب حرب عالمية ثالثة، وهي كالتالي:

1_ تصاعد التوتر بين القوى العظمى، وخاصة بين الثنائي روسيا والولايات المتحدة.

2_ زيادة انتشار الأسلحة النووية في العالم بين الدول.

3_ تصاعد الصراعات الإقليمية، مثل الحرب في أوكرانيا وفلسطين وإسرائيل.

وأوضح (ChatGPT 4 (Plus، أنه في حالة استمرت هذه العوامل في التفاقم والزيادة، فهناك احتمال كبير بأن تؤدي إلى نشوب حرب عالمية ثالثة.

وأشار الذكاء الاصطناعي (ChatGPT 4 (Plus، إلى أن هناك عدة عوامل أخرى تستطيع أن تقلل من احتمالية نشوب حرب عالمية ثالثة، ومنها:

1_ وجود نظام دولي قائم على القانون الدولي.

2_ كثرة المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة يمكن أن تساعد في حل النزاعات سلميًا.

3_ زيادة درجة الوعي لدي الناس بمخاطر الحرب العالمية الثالثة.

وشدد على أنه في حالة استمرت هذه العوامل في التعزيز، فمن المحتمل أن تساعد في منع نشوب حرب عالمية ثالثة.

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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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