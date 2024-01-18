الموقف يشتعل بين باكستان وإيران .. قصف صاروخي وسقوط ضحايا من البلدين

نفذت باكستان ضربات صاروخية على أهداف داخل الأراضي الإيرانية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وتسبب القصف الإيراني في وقوع خسائر بشرية بلغت 7 أشخاص، أربعة من الأطفال وثلاثة من النساء بحسب ما نقله التليفزيون الإيراني المحلي.

التوترات بين ايران وباكستان مصدر الصورة: روسا اليوم

عملية انتقامية بعد أقل من 24 ساعة

وجاء القصف الباكستاني رداً على قصف إيراني تم يوم الثلاثاء على أهداف داخل الأراضي الباكستانية، والذي استنكرته الخارجية الباكستانية في بيانها وتوعدت بالرد، حيث قالت في نص البيان “القصف داخل الأراضي الباكستانية عمل غير قانوني وغير مقبول، وباكستان تحتفظ بحق الرد، أبلغنا إيران بأن هجومها أمس (الثلاثاء) انتهاك عير مقبول، وليس له أي مبرر على الإطلاق”.

كما اتخذت الخارجية الباكستانية إجراءات فورية، بأن استدعت سفيرها لدى إيران، ومنعت سفير طهران من العودة، واليوم جاء الرد العسكري سريعاً.

هذا وكانت إيران قد بررت هجومها بأنه استهداف لجماعة “جيش العدل” البلوشية المعارضة داخل الأراضي الباكستانية، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، والتي قالت أن القوات المسلحة الإيرانية قد استخدمت مسيرات لتحقيق أهداف محددة، وهي “تدمير مقرين لجيش العدل في الأراضي الباكستانية عبر قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة”.

طهران تطالب تطالب إسلام أباد بالتفسير

وفي رد سريع على الهجمات الباكستانية صباح اليوم الخميس، طالبت إيران الحكومة الباكستانية بتفسير فوري للهجمات التي تسببت في وفاة 7 أشخاص.

ومن جانبها أصدرت الخارجية الباكستانية بياناً جاء فيه “نفذت باكستان هذا الصباح سلسلة من الضربات العسكرية شديدة التنسيق والمحددة الهدف ضد مخابئ الإرهابيين في مقاطعة سيستان أو بلوشستان بإيران”.

وتابع البيان “اتخذ الإجراء هذا الصباح في ضوء معلومات استخباراتية موثوقة عن أنشطة إرهابية وشيكة واسعة النطاق، هذا الإجراء هو دليل على تصميم باكستان الثابت على حماية أمنها القومي والدفاع عنه ضد جميع التهديدات”.