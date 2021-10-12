الموعد الرسمي | موعد عرض قطاع الطرق الموسم السابع

تستعد قناة ATV التركية لإكمال مسلسلات الموسم مع اطلاق موعد عرض قطاع الطرق الموسم السابع، وهذا ما ينتظره عشاق المسلسل الذين إنتظروه لفترة طويلة، ومع أن مسلسل قطاع الطرق لن يحكموا العالم لم يأتي في موعده المعتاد من شهر أيلول، إلا أن تأخيره كان مفيدًا لطاقم الإنتاج والمشاهدين … فيما يلي بعض الأخبار المهمة جدًا عن المسلسل.

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بينما بدأت مسلسلات هذا الموسم بالعرض المستمر من شهر أيلول الماضي، فقد كان الجمهور مستغربًا من مسلسل قطاع الطرق الموسم السابع الذي لم يصدر له أي صوت، وأخيرًا فقد تم الإعلان رسميًا من قناة ATV التركية عن الموعد الرسمي للعرض، والذي سيكون في نهاية شهر أكتوبر، أي في اليوم الـ 26 من شهر أكتوبر الجاري لعام 2021، وهذا الخبر من أكثر الأخبار التي ستُفرح الجمهور.

آخر اخبار مسلسل قطاع الطرق الموسم السابع

يُعد مسلسل قطاع الطرق لن يحكموا العالم، الذي أنتجه وكتبه راجي شاشماز من أطول المسلسلات التي حققت نجاحًا وما زالت مستمرة على قناة ATV التركية، وقد إختتم المسلسل موسمه السادس في الحلقة 199 التي تم بثها مساء يوم 15 يونيو، وفي مساء يوم 26 اكتوبر، سيتم بث الحلقة 200 من المسلسل على قناة Atv يوم الثلاثاء، والتي سيودع فيها الممثل حسين عوني دانيال الذي يُجسد شخصية الريس طوفان المسلسل.

إضافة إلى ذلك سيكون هناك شخصيات جديدة ستشارك في مسلسل قطاع الطرق الموسم السابع، ومنها الممثل Osman Soykut الذي لعب دور أرون فيلر في مسلسل وادي الذئاب، والممثل Ragıp Savaş الذي لعب دور فؤاد تاتار اوغلو في مسلسل وادي الذئاب، والممثل Serdar Deniz الذي لعب دور الحلو في مسلسل وادي الذئاب، بالإضافة إلى الممثل Tardu Flordun و Burcu Binici و Hazım Körmükçü و Nurseli İdiz و Yosi Mizrahi و Uğur Yücel و Levent Ülgen و Servet Pandur و Eren Vurdem و Alara Turan.