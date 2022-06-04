المواطنين الراغبين بالتسجيل في الحج الميسر بالكويت…. شروط وزارة الأوقاف الكويتية 2022

قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية الإعلان عن البدء بالتسجيل الحج الميسر لهذا العام، كما وضعت الوزارة بعض الشروط التي يجب أن تنطبق على المتقدم للحج، بحيث أوضحت الوزارة عبر الموقع الرسمي لها بدولة الكويت، عن استقبال طلبات المواطنين الراغبيين بأداء فريضة الحج إلكترونيا، وفي مقالنا هذا سنتحدث عن كيفية التسجيل بمنصة الوزارة إلكترونيا، مع بيان بأهم شروط الحج.

ماهي شروط التسجيل في الحج الميسر لوزارة الأوقاف بالكويت:

يشترط على المتقدم لأداء فريضة الحج أن يحمل الجنسية الكويتية.

يشترط عمر المتقدم للحج الميسر أن يكون السن ما بين 18 و 65 عاما.

يشترط على المتقدم للحج أخد الجرعات المعتمدة من قبل وزارة الصحة الكويتية.

يشترط أيضا الإطلاع على جميع الشروط التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية للحج.

يشترط على المتقدم عدم أداء مناسك الحج من قبل.

كيفية التسجيل بالحج الميسر في الكويت: