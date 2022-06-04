المواطنين الراغبين بالتسجيل في الحج الميسر بالكويت…. شروط وزارة الأوقاف الكويتية 2022
قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية الإعلان عن البدء بالتسجيل الحج الميسر لهذا العام، كما وضعت الوزارة بعض الشروط التي يجب أن تنطبق على المتقدم للحج، بحيث أوضحت الوزارة عبر الموقع الرسمي لها بدولة الكويت، عن استقبال طلبات المواطنين الراغبيين بأداء فريضة الحج إلكترونيا، وفي مقالنا هذا سنتحدث عن كيفية التسجيل بمنصة الوزارة إلكترونيا، مع بيان بأهم شروط الحج.
ماهي شروط التسجيل في الحج الميسر لوزارة الأوقاف بالكويت:
- يشترط على المتقدم لأداء فريضة الحج أن يحمل الجنسية الكويتية.
- يشترط عمر المتقدم للحج الميسر أن يكون السن ما بين 18 و 65 عاما.
- يشترط على المتقدم للحج أخد الجرعات المعتمدة من قبل وزارة الصحة الكويتية.
- يشترط أيضا الإطلاع على جميع الشروط التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية للحج.
- يشترط على المتقدم عدم أداء مناسك الحج من قبل.
كيفية التسجيل بالحج الميسر في الكويت:
- أولا يجب الولوج مباشرة للموقع الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية.
- وبعدها النقر على تسجيل جديد للحج.
- يجب على الحاج إختيار هل السفر سيتم مع مرافقين أو بدون مرافقين.
- وبالتالي يجب النقر على “استمرار التسجيل”.
- وبعد ذلك يجب على المتقدم للحج إدخال كافة البيانات الخاصة به في المكان المناسب لها.
- ثم يجب الإجابة عن بعض الأسئلة مثل:
- هل تم التحصين ضدد كورونا أم لا.
- هل سبق لك الحج من قبل أم لا.
- وبالتالي يجب كتابة رمز التحقق في الخانة المطلوبة.
- وأخيرا يجب إتباع معلومات الموقع لإستكمال عملية التسجيل، وبالتوفيق للجميع.