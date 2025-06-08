المواجهات تحتدم في لوس أنجلوس.. قنابل وغاز مسيل للدموع لتفريق المحتجين على اعتقال المهاجرين | ما القصة؟

لوس أنجلوس، تعتبر ثاني أكبر ولاية في الولايات المتحدة الأمريكية، تصاعدت في شوارعها الاحتجاجات وانتشرت بأحيائها المظاهرات اعتراضا على قرار الإدارة الأمريكية باعتقال عدد من المهاجرين الذين لم يمتثلوا لقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي وقت سابق كان ترامب قد تعهد بترحيل أعداد قياسية من الأشخاص الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني – المهاجرين غير النظاميين – وإغلاق الحدود الأمريكية المكسيكية، إذ حدد البيت الأبيض هدفا لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك باعتقال ما لا يقل عن 3000 مهاجر يوميا.

لكن الحملة الشاملة التي دفع بها ترامب على الهجرة شملت أيضا الأشخاص المقيمين بشكل قانوني في البلاد، بما في ذلك بعض الأشخاص الذين يحملون إقامة دائمة، وأدت إلى طعون قانونية وأشعلت شوارع الولايات المتحدة الأمريكية.

مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين

اندلعت مواجهات حادة بين الشرطة الأمريكية والمتظاهرين في شوارع لوس أنجلوس، المحتجين على قرارات الاعتقال والمداهمات الواقعة بحق المهاجرين غير النظاميين.

وجرت مواجهات الشرطة مع المحتجين في ضاحية باراماونت بعد أن احتشد متظاهرون بالقرب من متجر كبير للتجهيزات المنزلية يقصده عمال لتقديم خدماتهم اليومية – حسبما أفادت وسائل إعلام عالمية.

وتدخل رجال الأمن الفدراليون الذين أطلقوا القنابل الصوتية وأغلقوا جزءا من طريق سريع.

تحذيرات شديدة من ترامب

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرات شديدة اللهجة من أن الحكومة الفيدرالية قد تتدخل للتعامل مع الاحتجاجات المتصاعدة ضد المداهمات في لوس أنجلوس.

وكتب ترامب في تغريدة على منصته “تروث سوشال”: “إذا لم يتمكن حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم ورئيسة بلدية لوس أنجلوس كارين باس من أداء واجبيهما، وهو أمر يعلم الجميع عجزهما عنه، فإن الحكومة الفيدرالية سوف تتدخل لحل مشكلة أعمال الشغب والنهب بالطريقة التي يجب أن تُحل بها”.

نشر قوات الحرس الوطني

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بنشر ألفي عنصر من الحرس الوطني في لوس أنجلوس مع استمرار تصاعد المواجهات بين رجال الأمن الفيدراليين والمتظاهرين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن “الرئيس ترامب وقع مذكرة رئاسية بنشر 2000 عنصر من الحرس الوطني للتصدي للفوضى التي سُمح لها بالتفاقم”، محمّلة المسؤولية لـ”قادة كاليفورنيا الديمقراطيين الضعفاء”.

وزير الدفاع الأمريكي يتدخل

من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث إن البنتاغون مستعد لإعلان تعبئة مشاة البحرية “إذا استمر العنف” في لوس أنجلوس.

وأضاف هيجسيث في تدوينة عبر منصة “إكس”: “تقوم وزارة الدفاع بتعبئة الحرس الوطني على الفور لدعم إنفاذ القانون الاتحادي في لوس أنجلوس. إذا استمر العنف فسيتم أيضا تعبئة مشاة البحرية الذين في الخدمة في قاعدة كامب بندلتون وهم على أهبة الاستعداد”.

صدام الديمقراطيين والجمهوريين

بحسب وكالة “رويترز” فإن احتجاجات لوس أنجلوس قد تضع الديمقراطيين، الذين يديرون المدينة، في مواجهة البيت الأبيض الجمهوري الذي يقوده ترامب، والذي جعل من اتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة سمة مميزة لولايته الثانية.