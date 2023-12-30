أثرت عواصف رعدية عنيفة على بعض المناطق في شرق أستراليا يوم السبت مما تسبب في هطول أمطار غزيرة وتساقط حبات البرد وهبوب رياح قوية.

المناخ ينقسم في أستراليا: عواصف رعدية تضرب الشرق وموجة حر تجتاح الشمال والغرب

,تتوقع التقارير أن يستمر هذا الطقس العاصف على مسافة تزيد عن ألف كيلومتر من مدينة بورت ماكواري في ولاية نيو ساوث ويلز إلى روكهامبتون في كوينزلاند.

وقد شهدت بعض المناطق ارتفاعاً في كميات الأمطار حيث بلغت نحو 110 مليمتر في ساعتين صباح السبت، ولاحظ أيضًا تساقط حبات البرد التي بلغت حجمها 6 سنتيمترات.

ومن المتوقع أن يستمر الطقس السيئ حتى بداية العام الجديد.

وقد تعرض شخصان لصعقة برق وتم نقلهما إلى المستشفى، حيث أحدهما كان داخل سيارة والآخر كان على حفار.

وفي سياق آخر تعاني شمال أستراليا وغربها من موجة حر شديدة.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في مدينة ماربل بار النائية التي تقع في شمال غرب ولاية أستراليا الغربية إلى 49 درجة مئوية يوم السبت.