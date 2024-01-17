تشهد المملكة المتحدة حاليًا أسوأ موجة برد منذ أكثر من 14 عامًا حيث تعرضت لموجة برد قارسة استدعت تحذيرات من السلطات المحلية.

وفي ظل هذه الظروف القاسية فقد تم إغلاق العديد من المدارس وتعطلت بعض الطرق الرئيسية في مختلف أنحاء البلاد.

ويُتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الهبوط حيث قد تصل إلى 15 درجة مئوية تحت الصفر، وهو مستوى غير مألوف للسكان الذين اعتادوا على درجات حرارة معتدلة.

المملكة المتحدة البريطانية تشهد أسوأ موجة برد منذ 14 عاماً

وقد ذكرت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية بأن هذه الموجة الباردة هي الأشد منذ 14 عامًا، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في بعض مناطق اسكتلندا إلى 15 درجة مئوية تحت الصفر.

ووفقًا لتقرير نشرته جريدة (الغارديان البريطانية) فإن الأرصاد الجوية تتوقع انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير خلال عطلة نهاية الأسبوع في معظم مناطق البلاد.

ومن المتوقع أن تتساقط الثلوج في معظم أنحاء المملكة المتحدة خلال الأيام القادمة، وذلك بسبب تدفق موجة برد قادمة من القطب الشمالي.

وتذكر السلطات بأن آخر مرة شهدت فيها المملكة المتحدة انخفاضًا مشابهًا في درجات الحرارة كانت في يناير من عام 2010، عندما وصلت درجات الحرارة إلى 22.3 درجة مئوية تحت الصفر.

وقد أفاد مكتب الأرصاد الجوية بأن (موجة القطب الشمالي تحركت جنوبًا في جميع أنحاء البلاد خلال الأيام الأخيرة، مما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة بمتوسط 5 إلى 6 درجات مئوية دون المعدل المعتاد لهذا الوقت من العام).

وقد تم إغلاق أكثر من 100 مدرسة في إسكتلندا يوم الثلاثاء، كما واجه السائقون ظروفاً صعبة في شمال غرب إنجلترا بسبب تأثير الموجة الباردة على حركة المرور وإغلاق العديد من الشوارع الرئيسية.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تصل درجات الحرارة في المناطق المغطاة بالثلوج في إسكتلندا إلى 15 درجة مئوية تحت الصفر خلال الليل، مما يجعلها أبرد ليلة في يناير منذ 14 عامًا.

وقد أصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرات من تساقط الثلوج، وتوقع تراكم 15 إلى 20 سم إضافية من الثلوج في بعض المناطق، مما يزيد من احتمالية انقطاع التيار الكهربائي.

ومن المتوقع أن يصل ارتفاع الثلوج إلى أكثر من 40 سم في المناطق المرتفعة بشمال غرب اسكتلندا بحلول نهاية يوم الجمعة.

وتحذر شركة السكك الحديدية الوطنية من أن الطقس البارد قد يؤثر على خدمات القطارات طوال الأسبوع.

ويذكر أن السويد قد أعلنت عن تسجيل أدنى درجة حرارة في البلاد منذ 25 عامًا خلال شهر يناير حيث وصلت إلى 43.6 درجة مئوية تحت الصفر في أقصى الشمال، وقد تأثرت أيضًا فنلندا والنرويج المجاورتين بموجة البرد القاسية.

ويذكر أن تعرض الغرب الأوسط الأميركي لعاصفة شتوية قوية تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 250 ألف مشترك في ولايتي ويسكونسن وميشيغان.

ويذكر أن انخفضت الحرارة للمرة الأولى إلى أكثر من 30 درجة مئوية تحت الصفر السبت في أوسلو مع تسجيل 31.1 درجة تحت الصفر في بيورنهولت في شمال العاصمة النرويجية على ما أظهرت بيانات مصلحة الأرصاد الجوية المحلية.