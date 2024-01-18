الملك تشارلز الثالث وزوجة وريث العرش يخضعان لعمليات جراحية

أعلن قصر باكينجهام أن الملك تشارلز الثالث يعاني من تضخم البروستاتا وسوف يجري عملية جراحية لعلاجه في الأسبوع المقبل.

ووفقًا للبيان الصادر عن القصر فإن حالة الملك تعتبر حميدة، وسوف يتم نقله إلى المستشفى لإجراء عملية تصحيحية، وسوف تؤجل التزامات الملك لفترة قصيرة للتعافي بعد العملية.

الملك تشارلز الثالث

وقد توج الملك تشارلز رسميًا في 6 مايو بعد 8 أشهر من وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية في 8 سبتمبر 2022.

ويعتبر تشارلز أكبر شخص يصعد إلى عرش بريطانيا بعد أن كان وليًا للعهد لفترة طويلة.

وعلى الرغم من إصابته بفيروس كورونا مرتين وبعض الإصابات الرياضية عندما كان أصغر سنًا، إلا أن الملك يتمتع بصحة جيدة بشكل عام.

وفي سياق متصل فقد أعلن قصر كنسينغتون بأن أميرة ويلز كيت زوجة وريث العرش البريطاني وليام قد دخلت المستشفى في لندن لإجراء عملية جراحية مقررة مسبقًا.

وقد أوضح البيان الصادر عن القصر بأن العملية كانت ناجحة ومن المتوقع أن تبقى في المستشفى لمدة تتراوح بين 10 و14 يومًا، وقد لا تستأنف كيت مهامها العامة قبل نهاية مارس.