المقاومة في العراق وسوريا تستهدف العمق الإسرائيلي بالطائرات المسيرة والصواريخ

ما زالت جماعات المقاومة في سوريا والعراق تستهدف عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة بالطائرات المسيرة والصواريخ المناسبة، نصرةً للشعب الفلسلطيني في غزة والضفة الغربية، وما زالت الجبهات تزداد على الإحتلال الإسرائيلي يوماً بعد يوم، نتيجة العدوان الغاشم على الإسرائيلي المدعوم أمريكياً وبريطانياً على المستضعفين في غزة.

استهداف حيفا بالطائرات المسيرة

حيث تخوض دولة الإحتلال الإسرائيلي حرباً في الشمال والجنوب مع المقاومة في غزة وفي لبنان، وقبل أسابيع قليلة فتحت إسرائيل جبهة جديدة على نفسها باستهدافها القنصلية الإيرانية في سوريا، الأمر الذي جعل إيران تضرب العمق الإسرائيلي بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ رداً على عدوانها على سفارتها بسوريا.

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ومع استمرار الحرب الهمجية البربرية على غزة، بدأت جبهات أخرى تدخل الحرب وتستهدف العمق الإسرائيلي، حيث أعلنت جماعة تطلق على نفسها اسم “المقاومة الإسلامية في العراق، بضرب أهداف حيوية في حيفا بالطائرات المسيرة، وذلك نصرة لأهالي غزة، كما تم إطلاق العديد من الصواريخ على إسرائيل من شمال الجولان بسوريا.