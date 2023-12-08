المقاومة تُحبط محاولة لتحرير أحد الأسرى الصهاينة، ومسؤول أمريكي ينتقد “نتنياهو” ويتوقَّع “عواقب وخيمة”

أكَّدت كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقتل أحد الجنود الأسرى لديها خلال محاولة فاشلة لجيش الاحتلال الصهيوني للوصول إليه فجر اليوم الجمعة، فيما واصلت المقاومة الفلسطينية قصف تل أبيب رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة، واتهم مسؤول بالخارجية الأمريكية رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني “بنيامين نتنياهو” بالإضرار بسُمعة الولايات المتحدة لتعزيز أجندته الشخصية، نجوم مصرية والتفاصيل.

الناطق العسكري أبو عبيدة ورئيس حكومة الاحتلال الصهيوني نتنياهو - المصدر: تعديلات خاصة لموقع نجوم مصرية

المقاومة تسيطر على بندقية وجهاز اتصال لقوة صهيونية خاصة

وأعلنت كتائب القسام أنَّ مقاتلي الحركة قد اكتشفوا قوة صهيونية خاصة تحاول التقدم “لتحرير أحد أسرى العدو” واشتبكوا معها، حيث تمَّ إيقاع أفراد القوة الصهيونية بين قتيل وجريح، قبل أن تتدخل الطائرات الحربية وتقصف المكان للتغطية على الانسحاب، وأضافت القسام أنَّ الاشتباك أدى أيضاً إلى مقتل الجندي الأسير “ساعر باروخ” البالغ من العمر 25 عاماً، والسيطرة على بندقية وجهاز اتصال للقوة الخاصة الصهيونية المُهاجمة.

كتائب القسام تقصف تل أبيب وسديروت

كما أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام اليوم عن تنفيذ عدد من العمليات ضد جيش الاحتلال الصهيوني كان منها:

استهداف قوة للعدو الصهيوني داخل مدرسة ابن عثيمين في خان يونس بقذيفة (TBG)، وإبقاع تلك القوة بين قتيل وجريح. استهداف تجمع لقوات العدو شرق تل الزعتر شمالي قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون. استهداف مستوطنة سديروت بمنظومة صواريخ رجوم قصيرة المدى. دكّ حشود قوات العدو في محور شمال مدينة خان يونس بقذائف هاون. قصف مدينة تل أبيب برشقة صاروخية مرتين، رداً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق المدنيين.

وهو ما يثبت قدرة المقاومة الفلسطينية على الاستمرار بالقيادة والسيطرة وإطلاق الصواريخ على المدن المحتلة والمستوطنات الصهيونية، رغم من مرور أكثر من شهرين على العدوان الصهيوني المستمر في قطاع غزة.

يأتي ذلك بينما أعلنت وسائل إعلام عبرية أن جندياً قُتل قبل أيام، بعد إطلاق مروحية للجيش الصهيوني صاروخاً أخطأ الموقع المستهدف.

هل يُقرر مجلس الأمن وقفاً فورياً لإطلاق النار في غزة

سياسياً، من المُقرر أن يصوّت مجلس الأمن الدولي، في وقت لاحق اليوم الجمعة، على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية، استناداً إلى رسالة الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” التي وجَّهها إلى رئيس مجلس الأمن، والتي تضمَّنت تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.، لأول مرة.

وتتيح المادة 99 من الميثاق للأمين العام للأمم المتحدة، تنبيه المجلس حول أي مسألة يرى أنها “قد تهدد السلم والأمن الدوليين”، وهو ما فعله “غوتيرتش” عندما طالب مجلس الأمن بضرورة التحرُّك لتجنب وقوع كارثة إنسانية في غزة، لها آثار على الأراضي الفلسطينية بالكامل، إضافة إلى دول الجوار.

فيديو | مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/iVjEC29xMw — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 8, 2023

إدارة بايدن حذَّرت الاحتلال من اجتياح عزة

من جانبه نقل موقع هافينغتون بوست عن مسؤول بالخارجية الأميركية قوله أنَّ رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو يتسبب بالإضرار بسمعة الولايات المتحدة في سبيل تعزيز أجندته الشخصية، مؤكِّداً أنَّ حرب إسرائيل على غزة لها عواقب وخيمة للغاية على الأمن الأميركي.

فيما كشفت مجلة بوليتيكو الأميركية، أنَّ إدارة الرئيس جو بايدن كانت قد نصحت حكومة الاحتلال الصهيوني بعدم اجتياح غزة، كما نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله أنَّ الإدارة الأمريكية طلبت من جيش الاحتلال الصهيوني عدم التوجه للمستشفيات داخل غزة كما أمهلت الاحتلال حتى نهاية العام الحالي لإنهاء الحرب على حركة المقاومة الإسلامية حماس.

فيديو | خطيب المسجد النبوي حسين آل الشيخ: اللهم كن للمسلمين في غزة.. اللهم عليك بالصهاينة المعتدين فقد ظلموا وطغوا#الإخبارية pic.twitter.com/Z9xfT8a4mx — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 8, 2023