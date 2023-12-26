المقاومة تقصف عسقلان.. “دان حالوتس”: اسرائيل خسِرت الحرب وانتصارنا “بإزاحة نتنياهو”، وخبير عسكري: على تل أبيب “أن ترضخ”

اعتبر ائتلاف “القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية” في قطاع غزة أنَّ دعوة رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو لتهجير سكان القطاع هي “جريمة حرب يجب أن يحاكم عليها دولياً”، وأكَّد الائتلاف أنَّ الشعب الفلسطيني لن يترك أرض وطنه، ولن يستسلم تحت ضغط العدوان، كما وصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حديث “نتنياهو” عن العمل مع دول لتمرير مخطط “هجرة طوعية” لأهالي قطاع غزة بأنَّه “سخيف ومحاولة لتسويق الأوهام”.

المقاومة تقصف عسقلان وتستهدف الدبابات في محيم البريج

هذا وقد استمرت المعارك الضارية بين المقاومة وجيش الاحتلال الصهيوني لليوم الـ81 على عدة محاور كان أبرزها خان يونس وجباليا ومدينة غزة، كما أقرَّ الاحتلال بمقتل ضابط وجندي وإصابة 43 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية واعترف بمقتل جنديين بقصف “خاطئ” نفذه في غزة الشهر الماضي، وفيما يلي أبرز العمليات التي تمَّ الإعلان عنها اليوم حتى الآن:

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنَّها قصفت مستوطنات سديروت ونير عام برشقة صاروخية.

أطلقت المقاومة الفلسطينية رشقة صواريخ من قطاع غزة نحو مدينة عسقلان المحتلة.

استهدف حزب الله اللبناني اليوم تجمعين لجيش الاحتلال وغرفة رصد في موقع الراهب وفي محيط ثكنتي دوفيف وشوميرا وأوقع الجنود المتواجدين في المواقع الثلاثة بين قتيل وجريح.

واستهدف الحزب، جنود الاحتلال في محيط موقع راميا وقيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت، وحقق إصابات مباشرة.

أكَّدت إذاعة جيش الاحتلال إصابة إسرائيلي بجروح في الجليل الغربي بعد إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان.

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام تفجير فتحة نفق في قوة إسرائيلية مكونة من 8 جنود شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، وأوقعت أفرادها ما بين قتيل وجريح.

أعلنت سرايا القدس استهداف آليتين عسكريتين إسرائيليتين بقذيفتي “آر بي جي” في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وأعلنت أنَّها قصفت حشوداً عسكرية لجيش الاحتلال بقذائف الهاون في منطقة جحر الديك، واشتبكت مع قوات الاحتلال المتوغلة في محاور التقدم شرق وشمال خان يونس.

أعلنت كتائب القسام أنَّها استهدفت دبابتين ميركافا بقذيفتي “الياسين 105” كما استهدفت ناقلة جند يعتليها عدد من الجنود شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وزير الدفاع الصهيوني يُحاول تبرير الفشل

من جانبه ادعى وزير الدفاع الصهيوني “يوآف غالانت” أنَّ دولة الاحتلال الصهيوني قد تعرَّضت للهجوم من 7 جبهات، منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، وهي جبهات “غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والعراق واليمن وإيران” حسب زعمه، وعملت ضد 6 من الجبهات السبع التي تحدث عنها.

وأثارت تصريحات وزير الدفاع الصهيوني موجة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبر نشطاء أنَّ فتح 7 جبهات ضد الاحتلال الصهيوني كفيل بالقضاء عليه خلال 7 أيام فقط.

جيش الاحتلال يُدرك أن حماس لن تهزم

وفيما اعتُبر أول اعتراف رسمي بالفشل، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن جيش الاحتلال أنَّه “يستعد لتغيير خطته في غزة لإدراكه أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لن تهزم إلا بحرب استنزاف طويلة”، كما كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مصرع جندي وإصابة 10 آخرين بمرض فطري قد يكون ناجماً عن تلوث التربة بمياه الصرف الصحي، داخل قطاع غزة.

واعترف جيش الاحتلال بمقتل اثنين من جنوده الشهر الماضي بعد قصف دبابة إسرائيلية مبنى في غزة تبين لاحقا أن داخله كتيبة إسرائيلية.

يأتي ذلك فيما اعترف رئيس الأركان الصهيوني السابق “دان حالوتس” أنَّ تل أبيب خسرت الحرب ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مشيراً إلى أنَّ انتصار الكيان الصهيوني سوف يكون بإزاحة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حسب تعبيره.

الدويري فيديوهات القسام كوابيس لقادة الاحتلال

من جانبه لفت الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري، إلى أنَّ انسحاب جيش الاحتلال من مناطق كبيرة شمالي قطاع غزة يأتي للتخلص من معركة خاسرة وفاشلة، رغم أنَّ كلمة الانسحاب لم تكن ضمن الأجندة الصهيونية بعد عملية طوفان الأقصى.

كما وصف اللواء “الدويري” مشاهد تصدي كتائب القسام، لجيش الاحتلال بأنَّها كوابيس حقيقية لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي. مشيراً إلى أنَّ فشل جيشش الاحتلال في تحرير أي أسير بعد 80 يوماً من الحرب يؤكِّد أنَّ يد كتائب القسام هي العليا في الميدان، وعلى الجيش الإسرائيلي الرضوخ لا أن يفرض الشروط.