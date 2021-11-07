المغني الأمريكي الشهير ترافيس سكوت يتسبب في وفاة 8 أشخاص بينهم أطفال وإصابة 300 آخرين

تسبب حفل أحياهُ المغني الأمريكي الشهير ترافيس سكوت بوفاة عدة أشخاص وإصابة آخرين منهم أطفال بسبب التدافع الذي شهده الحفل قبيل انطلاقه بدقائق، وتوفي ما لا يقل عن 8 اشخاص بينهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم العاشرة وأٌصيب العشرات ونقلوا الى المستشفى لتلقي العِلاجات اللازمة.

أقيم أمس السبت مهرجان Astroworld الترفيهي في مدينة هيوستن الواقعة بولاية تكساس الأمريكية، وشهد المهرجان عدة حفلات أحياها مغنيون ومسرحيون في الافتتاح لكنهم وللأسف لم يدركوا بأن الحفل سيتحول لكارثة كبيرة وذلك ما حدث بالضبط مع المغني الأمريكي ترافيس سكوت الذي يعتبر على نطاق واسع أحد أشهر وأفضل المغنيين في الولايات المتحدة، وشهد الحفل الذي أحياه سكوت تدافعاً خيالياً للجماهير الذين أرادوا اللحاق بالأماكن الأمامية القريبة من المنصة التي يقف عليها المغني، ولم يستطع بعض الحاضرين مقاومة التدفق البشري الهائل وسقط بعضهم أرضاً، وخلف التدفق البشري الكبير 8 وفيات ونحو 300 مصاب، وتوفي طفل واحد على الأقل بعمر 10 سنوات جراء التدفق.

ويظهر مقطع فيديو مٌصور تدفق آلاف المراهقين من بوابة ساحة الحفل بشكل همجي أدى لمحاصرة بعض الحضور تحت اقدام الآخرين، وظهر في الفيديو بعض عناصر الأمن الذين حاولوا انقاذ الموقف ولكن بلا جدوى فيما أوقف ترافيس سكوت الحفل لدقائق وحين استقرت الأوضاع بعد تدخل قوات الدفاع المدني واصل الحفل مرة أخرى وكان شيئاً لم يكن، ويواجه ترافيس حملة انتقادات واسعة بسبب التزامه الصمت حتى الآن وعدم تعليقه على ما حدث.