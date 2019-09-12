المركبة الفضائية كاسيني “CASSINI” تكشف عن كوكب “زحل” وكل ما يدور حوله

في مساء يوم 11 سبتمبر 2017، استضاف مرصد جريفيث مجموعة متحمسة من المراقبين. نظر الحشد المُجمَّع إلى تلسكوب زايس المنكسر بحجم 12 بوصة، وهو محور موقع علم الفلك االجليل في لوس أنجلوس. راقبوا الضوء من زحل وأكبر أقماره، تيتان، مروا عبر بصريات التلسكوب، حيث انحنت العدسات وركزوها على عيونهم.







الحلقات الجميلة التي تدور حول زحل







يمكن للمتفرجين رؤية الحلقات الجميلة التي تدور حول زحل، وتجمعات الكوكب السحابية الصفراء، والنقطة البرتقالية للقمر الكبير بالقرب من الكوكب؛ ما لم يتمكنوا من تحقيقه هو هدف أصغر من صنع الإنسان. في تلك الليلة المتأخرة من الصيف، كانت مركبة الفضاء كاسيني على بعد 75000 ميل (120،000 كيلومتر) فقط من تيتان في طريقها الأخير نحو زحل. استمتعت المركبة الفضائية وتيتان بـ “قبلة الوداع”، كما أطلق علماء الفلك والمهندسون في المهمة على آخر يانكات الجاذبية التي ترسل المركبة الفضائية إلى الكوكب الذي كانت تدرسه منذ 13 عامًا.

لم يكن هؤلاء المراقبون في جريفيث أعضاء عاديين من جمهور العلماء . لقد كانوا أعضاءً في مجموعة علوم مشروع Cassini، وهم يشاهدون مركبتهم الفضائية المحبوبة في رحلتها الأخيرة حول العالم العملاق. تقول ليندا سبيلكر، عالمة مشروع في كاسيني: “لقد كانت أمسية سحرية”.







خلال الأيام القليلة المقبلة، كان مئات العلماء والمهندسين في فريق مهمة كاسيني يتذكرون المركبة الفضائية التي أطلقت من كيب كانافيرال بفلوريدا قبل حوالي 20 عامًا. لكن أفكارهم لم تكن كلها في الماضي: كانت كاسيني لا تزال تجمع البيانات وترسلها إلى الأرض.

دخول كاسيني جو زحل العلوي







في 15 سبتمبر، الساعة 3:31 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، سيدخل كاسيني جو زحل العلوي بزاوية ضحلة. سوف يسافر عبر الغاز لمدة 11/2 ساعة تقريبًا. تم جمع أعضاء الفريق في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في باسادينا، كاليفورنيا، حيث شاهدوا وانتظروا. يقول Spilker: “أصبحت الغرفة أكثر هدوءًا وهدوءًا حيث وصلنا إلى تلك الدقائق الأخيرة“. في الساعة 4:55 صباحًا بتوقيت المحيط الهادي، شاهدوا الإشارة الأخيرة من كاسيني تتلاشى على الشاشة. اندلعت الغرفة بالتصفيق – ليس لنهاية المهمة، ولكن لما حققته المركبة الفضائية ومئات هؤلاء الأشخاص.

كشفت Cassini عن مفاجأة

كشفت Cassini عن مفاجأة بعد مفاجأة في Saturn: نظام معقد بشكل لا يصدق من الأقمار والأقمار الصناعية ، حلقات تغير هيكلها على فترات زمنية كل ساعة ، وأجواء جميلة تعصف بها عواصف ضخمة. لقد غيرت الصور والقياسات التي دامت 13 عامًا من رؤية الإنسانية للعالم المحاط. ولكن ما زال هناك الكثير لنتعلمه من الأشهر القليلة الماضية من البيانات التي جمعتها كاسيني. يأمل العلماء في أن تخبرهم هذه الملاحظات النهائية عن زحل في الداخل – على وجه الخصوص ، كيف يولد المجال المغناطيسي وكيف يتم توزيع كتلته.

إقامة مطولة

كانت المركبة الفضائية قد زارت بالفعل زحل ثلاث مرات قبل وصول كاسيني في منتصف عام 2004 ، لذلك كان لدى العلماء بعض الخطب لما قد يعثرون عليه. ولكن كما هو الحال مع أي مهمة جديدة – خاصة تلك التي تتضمن آلة بها 12 أداة متطورة ستبقى في المدار بدلاً من الطيران في الماضي مثل سابقاتها – كشفت كاسيني عن كوكب معقد مليء بالمفاجآت. وهذا شيء جيد. يقول سبيلكر: “إذا كان زحل كما كان متوقعًا تمامًا ، فستكون الرحلة مملة”.

فوق قمم سحاب زحل مباشرةً

وصلت كاسيني إلى زحل للقيام بمهمة أساسية استغرقت أربع سنوات. ولكن عندما جاء منتصف عام 2008 ، واصلت المركبة الفضائية مع امتداد مهمة الإعتدال. وفي سبتمبر 2010 ، بدأت المهمة في تمديد Solstice ، والتي نزفت في النهاية إلى Grand Finale. بدأت هذه المرحلة النهائية في أبريل 2017 ، وتضمنت 22 مدارًا متقاربًا فوق قمم سحاب زحل مباشرةً.

النهائي الكبير

نظرًا لارتباط أدوات كاسيني الاثني عشر مباشرة بالمركبة الفضائية ، كان يجب أن تدور أداة منع الحمل بأكملها لتوجيه أداة نحو هدف محدد. هذا يعني أن الأدوات المتعددة لا يمكنها مراقبة نفس المكان في نفس الوقت. بدلاً من ذلك ، بينما ينظر أحد إلى القمر ، قد يلاحظ الآخر حلقات زحل. وهذا جعل الأشهر الخمسة الأخيرة من المهمة – النهائي الكبير – عملاً رائع التنسيق. على الرغم من أن 22 مدارًا قد يبدو كثيرًا ، إلا أنها لا تعمل كثيرًا عندما تضطر إلى تقسيم الوقت المحدود أثناء تلك الذبذبات القريبة بين تشكيلة الأدوات الكاملة.