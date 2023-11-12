أخبار عالمية

المرصد الليبية: الهلال الأحمر المصري يكشف عن تفاصيل هامة بخصوص كميات الإغاثة لغزة

أحمد مراد

كشفت صحيفة المرصد الليبية أمس عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” عن أن الهلال الأحمر المصري كشف عن كمية الإغاثات التي استقبلها حتى أول أمس الجمعة، الموافق 10 نوفمبر لصالح قطاع غزة، وحلت ليبيا في المرتبة الأولى بعد حكومة جمهورية مصر العربية بـ 546 طنا غالبيتها تم تقديمها من القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية.

مساعدات ليبيا إلى غزة عن طريق الهلال الأحمر المصري تأتي في المرتبة الأولى بعد مصر

ويقوم الهلال الأحمر المصري بالإشراف على إدخال المساعدات التي تم تقديمها من مختلف الدول من المعابر إلى مناطق جنوب قطاع غزة.

وجاءت دولة الكويت في المرتبة الثانية بعد ليبيا من حيث عدد الأطنان، حيث سلمت الكويت إلى الهلال الأحمر المصري 412 طنا من المساعدات المتنوعة.

وفي السابع من نوفمبر الجاري، كان الهلال الاحمر المصري قد أفاد بأن حجم المساعدات التي تم تقديمها من جمهورية مصر العربية، وبعض دول العالم والتي بلغت تسعة آلاف طن تقريبا، حيث شكلت المساعدات الغذائية نحو 50% من إجمالي المساعدات، وشكلت المساعدات الطبية نحو 25%، والمساعدات الإغاثية 25% من إجمالي المساعدات المقدمة.


قد يهمك:

عن الكاتب:
أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.

اترك رد


جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.