المرصد الليبية: الهلال الأحمر المصري يكشف عن تفاصيل هامة بخصوص كميات الإغاثة لغزة

كشفت صحيفة المرصد الليبية أمس عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” عن أن الهلال الأحمر المصري كشف عن كمية الإغاثات التي استقبلها حتى أول أمس الجمعة، الموافق 10 نوفمبر لصالح قطاع غزة، وحلت ليبيا في المرتبة الأولى بعد حكومة جمهورية مصر العربية بـ 546 طنا غالبيتها تم تقديمها من القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية.

ويقوم الهلال الأحمر المصري بالإشراف على إدخال المساعدات التي تم تقديمها من مختلف الدول من المعابر إلى مناطق جنوب قطاع غزة.

وجاءت دولة الكويت في المرتبة الثانية بعد ليبيا من حيث عدد الأطنان، حيث سلمت الكويت إلى الهلال الأحمر المصري 412 طنا من المساعدات المتنوعة.

خبر | الهلال الاحمر المصري يكشف كمية الاغاثة التي تلقاها حتى أمس لصالح #غزة إذ حلت #ليبيا في المرتبة الأولى بعد الحكومة المصرية بـ546 طن غالبيتها مقدمة من القيادة العامة للقوات المسلحة فيما يشرف الهلال المصري على ادخال المساعدات المقدمة من مختلف الدول من المعابر الى مناطق جنوب… pic.twitter.com/blSworAFxq — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) November 11، 2023

وفي السابع من نوفمبر الجاري، كان الهلال الاحمر المصري قد أفاد بأن حجم المساعدات التي تم تقديمها من جمهورية مصر العربية، وبعض دول العالم والتي بلغت تسعة آلاف طن تقريبا، حيث شكلت المساعدات الغذائية نحو 50% من إجمالي المساعدات، وشكلت المساعدات الطبية نحو 25%، والمساعدات الإغاثية 25% من إجمالي المساعدات المقدمة.