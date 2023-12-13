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المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل حولت مدارس الإيواء بشمال غزة إلى مراكز عسكرية وإعدامات ميدانية وقتل جماعي

نــورا حـسـن

في ظل تطور الأحداث المروعة التي يشهدها قطاع غزة، يكشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن تحول مأساوي غير مسبوق في الأماكن الآمنة التي اعتبرها النازحون ملجًأ من الصراعات، إذ يروي التقرير الصادر اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023، قصة مدارس الإيواء التي أصبحت مراكز عسكرية؛ حيث تحولت بلا رحمة من ملاذ آمن للنازحين إلى ساحات مظلمة شهدت جرائم إبادة جماعية لا تتناسب مع أبسط قيم الإنسانية.

انفجارات في محيط أحد مدارس الإيواء في غزة - مصدر الصورة: موقع المرصد الأورومتوسطي

انفجارات في محيط أحد مدارس الإيواء في غزة - مصدر الصورة: موقع المرصد الأورومتوسطي

نداء للتحقيق الدولي

أوضح المرصد الأورومتوسطي استمرار تلقيه لبلاغات يومية تكشف عن وقوع حوادث قتل مروعة على يد قوات الاحتلال خلال توغلها في مدارس الإيواء للنازحين، واستنادًا إلى تلك البلاغات أطلق المرصد نداءً لإجراء تحقيق دولي مستقل ونزيه للتحقيق في ملابسات تلك الجرائم، كما أكد على الضرورة الملحة لتفويض لجان وفرق فنية متخصصة بالدخول إلى قطاع غزة بهدف البحث في الانتهاكات المروعة التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي خاصة في المناطق التي يتم التوغل فيها وتحديدًا في مدارس الإيواء.

استخدام المدارس لأغراض عسكرية

يأتي ذلك في إطار مطالبتهم بالتحقيق في جرائم مثل عمليات الإعدام الميدانية والتجويع والتعذيب، بالإضافة إلى استخدام المدنيين كدروع بشرية؛ حيث أفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بأن الجيش الإسرائيلي قام بتحويل المدارس التي يلجأ إليها الآلاف من النازحين في قطاع غزة إلى مراكز عسكرية؛ فقد تم استغلالها كملاجئ إيواء للمدنيين الفلسطينيين النازحين، لتحويلها إلى أماكن يتم فيها تنفيذ جرائم الإبادة الجماعية.

مجموعة من المواطنين الفلسطنيين يشاهدون أثر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مدارس الإيواء - مصدر الصورة: موقع Anadolu Ajansı
مجموعة من المواطنين الفلسطنيين يشاهدون أثر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مدارس الإيواء – مصدر الصورة: موقع Anadolu Ajansı

حيث تكشف شهادات وثقها المرصد الأورومتوسطي عن تنفيذ قوات الاحتلال الصهيوني لعمليات إعدام ميدانية وقتل تعسفي للمدنيين الفلسطينيين بعد احتجازهم بتلك المدارس لعدة أيام، وتُظهر هذه الشهادات أفعالًا بشعة تؤكد على أن قوات الاحتلال تطلق النار على المدنيين الفلسطينيين دون أي سبب يبرر ذلك، بل تعكس تلك الجرائم رغبة الجنود في سفك الدماء واستباحة حقوق الأشخاص العزل.

قصف مدارس الإيواء واستهداف النازحين

طفل نازح يقف في مدرسة أبو حسين بمخيم جباليا - مصدر الصورة: موقع ABC News
طفل نازح يقف في مدرسة أبو حسين بمخيم جباليا – مصدر الصورة: موقع ABC News

في ضوء ذلك وثق المرصد الأورومتوسطي وقوع حادث قصف مدفعي مباشر من قوات الاحتلال استهدف به مدرسة أبو حسين التابعة للأونروا في مخيم جباليا للاجئين بشمال قطاع غزة، وقد أسفر ذلك عن مقتل 20 فلسطينيًا وإصابة العديد بجروح خطيرة، كما تم انتشال جثث الضحايا المتفككة والمشوهة من داخل المدرسة التي كانت توفر ملجًأ آمنًا لآلاف النازحين الذين يبحثون عن حماية من غارات إسرائيلية جوية ومدفعية على مناطق إقامتهم.

مجموعة من الفلسطينيين يرفعون أيديهم بتوجيه من قوات الاحتلال الإسرائيلي الحاملين للأسلحة - مصدر الصورة: موقع فلسطين أون لاين
مجموعة من الفلسطينيين يرفعون أيديهم بتوجيه من قوات الاحتلال الإسرائيلي الحاملين للأسلحة – مصدر الصورة: موقع فلسطين أون لاين

أيضًا عثر المرصد الأورومتوسطي على جثث متحللة لنحو 15 فلسطينيًا في محيط وبداخل مدرسة شادية أبو غزالة الحكومية بمنطقة الفالوجة غرب مخيم جباليا، وذلك بعد انسحاب الآليات العسكرية لقوات الاحتلال، وذلك بعد استجوابهم والتنكيل بهم على مدار عدة أيام، وقد أوضح الفحص الأولي للجثث تعرض أصحابها لإعدامات ميدانية بإطلاق النار مباشرة عليهم؛ حيث ظهرت أجساد البعض متفتتة من شدة إطلاق النار.

انتهاكات متكررة وقتل عشوائي

في سياق متصل، أفاد النازحون في مدرسة صلاح الدين بمدينة غزة، أن الجيش الإسرائيلي اقتحم المدرسة بطريقة وحشية بعد تفجير أسوارها، وقام بإطلاق رصاص عشوائي أسفر عن مقتل حوالي 50 شخصًا، وأوضح أحد النازحين أن قوات الاحتلال فصلت الرجال عن الأطفال والنساء وأمرتهم بنزع ملابسهم بالكامل، ومن ثم أخضعتهم للاستجواب وأجبرتهم على مغادرة المدرسة بعد التهديد بالقتل، وأضاف أنه أثناء خروجهم باتجاه منطقة وادي غزة، أطلقوا الرصاص عليهم بشكل عشوائي أدي لمقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين بجروح.

مجموعة من المواطنين في غزة يحملون جثة سيدة تم قتلها بغارات إسرائيلية - مصدر الصورة: موقع The New York Times
مجموعة من المواطنين في غزة يحملون جثة سيدة تم قتلها بغارات إسرائيلية – مصدر الصورة: موقع The New York Times

من جانبه أكد المرصد الأورومتوسطي أن ما حدث بمدرسة صلاح الدين قد تكرر أيضًا في المدرستين المجاورتين لها بنفس المنطقة وهما مدرسة المأمونية ومدرسة العائلة المقدسة؛ حيث أفادت المتابعات الميدانية وشهادات المتواجدين عن اقتحام قوات الاحتلال لمدرسة العائلة المقدسة واعتقال الرجال الموجودين بداخلها، وتعريضهم للتنكيل والتعذيب قبل أن يتم الإفراج عن البعض منهم وإطلاق النار عليهم دون مبرر مما أسفر عن مقتل بعضهم.

في ضوء ما سبق أكد المرصد الأورومتوسطي على أن إسرائيل تستمر في انتهاك القانون الدولي الذي ينص على معاقبة ومنع جريمة الإبادة الجماعية؛ حيث يستهدف الاحتلال الصهيوني سكان قطاع غزة بشكل جماعي بسبب كونهم فلسطينيين ويمارس ضدهم كل أساليب الإيذاء العقلي والجسدي والقتل المباشر، ويدفعهم للتهجير القسري، وتعتبر هذه الأفعال انتهاكًا جسيمًا للقوانين الإنسانية وقد تصل إلى حد جرائم الحرب.

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عن الكاتب:
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نــورا حـسـن

نورا حسن.
ليسانس آداب، قسم علم الاجتماع، جامعة القاهرة، 2019.
حصلت على دورة تدريبية كباحثة اجتماعية في مجال رعاية الأحداث والمجال الطبي.
لدي خبرة في الكتابة الصحفية بكافة أنواعها وأمتلك كارنية بصفة محرر من مجلة الآداب بجامعة القاهرة.
أعمل في مجال التداول الإلكتروني، وكاتبة ومحررة صحفية في عدة مواقع إلكترونية ومنها موقع نجوم مصرية.
هوايتي الرسم ولدي شغف كبير للقراءة والكتابة، قلبي ينبض بحب للمغامرة والاستكشاف، استخدم قلمي وفرشتي لخلق عالم ساحر من الخيال خارج إطار الواقع الملموس.

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