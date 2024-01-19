المدعي العام السويسري: دراسة شكاوى ضد رئيس إسرائيل ترفع عنه الحصانة

أكد مكتب المدعي العام السويسري، أن هناك شكاوى جنائية، مقدمة من العديد من الأفراد، بحق رئيس إسرائيل “إسحاق هرتسوع”، اليوم الجمعة، وذلك أثناء حضوره مؤتمر دافوس العالمي.

رئيس إسرائيل "إسحاق هرتسوع"

شكاوى ضد رئيس إسرائيل

تعد إسرائيل دولة برلمانية، رئيس الدولة له منصب شرفي، ورئيس الوزراء” بنيامين نتنياهو”، بيده جميع السلطات، وقد ذكرت وكالة فرانس، أن العديد من الأفراد اللذين لم يذكر أسماؤهم صراحة بعد، قد قدموا شكاوى ضد الرئيس الإسرائيلي” إسحاق هرتسوع”، إلى المدعيين الفيدراليين، وسلطات بازل وبرن وزيورخ، أثناء حضور الرئيس منتدى دافوس العالمي، حيث اتهم الأفراد “إسحاق” بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في قطاع غزة، وتعد هذه المحاكمة جنائية، تأتي بالتوازي مع القضية التي رفعتها “جنوب أفريقيا” لمحكمة العدل الدولية، لوقف الإبادة الجماعية في غزة.

رفع الحصانة عن رئيس إسرائيل

حيث ذكر البيان، أن رفع الحصانة على الرئيس ممكن أن يحدث، إذا تم ثبوت ارتكابه جرائم ضد الإنسانية، حيث أن ثبوتها وارد في هذه الحالة، وأن مكتب المدعي العام سيصدر بيانا في وقت لاحق بهذا الشأن، وكانت دولة جنوب أفريقيا قد قدمت أيضا مذكرة من 84 صفحة، تثبت تهمة ارتكاب دولة الاحتلال، جرائم الإبادة الجماعية، في قطاع غزة، ومن المتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية، حكما بوقف تلك الجرائم.

رأي القانون الدولي

حيث تحدث أستاذ القانون الدولي، لقناة الجزيرة الإخبارية، أن الشكوى الجنائية مستندة إلى قانون العقوبات في سويسرا، وحيث نظرت من قبل في قضية الإبادة في روندا، ووجود الرئيس الإسرائيلي، على أرض سويسرا، يعطي لسويسرا الحق، ولكن الإجراءات ستكون بطيئة، ولكن مكتب المدعي العام سينظر في الشكاوى، ونظام الحصانة يحترم، ولكن في الوقت نفسه، في حالة الجرائم الخطرة مثل الإبادة، تسقط الحصانة، ولكن يتعين عليهم التحرك بشكل سريع، قبل مغادرة الرئيس الإسرائيلي البلاد.