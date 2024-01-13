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“المخلب_ القفل”.. مقتل 5 جنود أتراك وإصابة 8 آخرين شمال العراق

أحمد مراد

صرحت وزارة الدفاع التركية بأن 5 من الجنود الأتراك قتلوا أثناء عملية “المخلب_ القفل” الجارية الآن في شمال العراق ضمن هجوم لمسلحي حزب العمال الكردستاني، كما تم إصابة 8 آخرين، منهم 3 في حالة خطيرة.

الدفاع التركية تعلن عن خسائرها في منطقة "المخلب_ القغل"

المخابرات التركية دمرت 50 من منشآت البنية التحتية لحزب العمال_ مصدر الصورة: وزارة الدفاع التركية

وأضافت الدفاع التركية في بيان لها مساء الجمعة، بأن “هناك عدة اشتباكات وقعت مع مجموعة من الإرهابيين حاولوا التسلل إلى قاعدة في المنطقة المسماة عملية “المخلب_ القفل”، وهو ما ترتب عليه مقتل 8 من أبطالنا، وإصابة 8 منهم 3 حالات خطيرة”.

وأشارت وزارة الدفاع التركية إلى أنه تم قتل 12 من الإرهابيين (حزب العمال الكردستاني) أثناء عملية الاشتباك، وما زالت العملية مستمرة.

وكانت وكالة الأناضول، قد نقلت في وقت سابق أن المخابرات التركية رصدت إنتاج الحزب الذي تصنفه تركيا تنظيما إرهابيا عدد من المستلزمات الحياتية وأسلحة ومتفجرات، وأنها لاحظت أن حزب العمال يدير أنشطته العسكرية تحت غطاء مدني في عين العرب والقامشلي، وعامودا”.

وكانت الاستخبارات التركية قد دمرت من قبل 50 من منشآت البنية التحتية لحزب العمال الكردستاني في عين العرب والقامشلي و عامودا في الشمال السوري.

وفي 23 ديسمبر الماضي، قتل 12 من الجنود الأتراك في هجومين منفصلين لحزب العمال في نفس المنطقة، وهي عملية مستمرة منذ أبريل الماضي، لكن الجيش التركي قام بحق الرد، وشن غارات جوية كثيفة في شمال سوريا والعراق، دمرت بنى تحتية تابعة للحزب، بالإضافة إلى تدمير عدد من محطات الوقود في مناطق خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا.

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عن الكاتب:
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أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.

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