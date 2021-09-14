مصدر مسؤول يكشف تفاصيل التغيير المرتقب بخصوص المخالفات المرور بالمملكة

أعلن مصدر مسؤول اليوم لبوابة العربية الإخبارية عن تغييرات جديدة ستشهدها سياسة المخالفات المرورية بالمملكة العربية السعودية، مؤكداً أن السلطات الحكومية بالمملكة تدعم قطاع المرور وتعمل ضبط حركة سير السيارات في المملكة وضبط المخالفين للحد من الحوادث والمخالفات المرورية مع الاعتماد أنظمة جديدة من شأنها تسهيل عملية المرور وإنهاء مصالح المواطنين والمقيمين في أقل وقت.

تغيير مرتقب بخصوص مخالفات المرور بالمملكة

وأضاف المصدر المسؤول في تصريحاته أن التغييرات الجديدة ستطبق على المخالف لقوانين المرور السعودية، وأن سداد المخالفات المرورية سيكون خلال مدة زمنية محددة، لافتاً إلى أن التغييرات الجديدة ستلزم المخالف بسداد المخالفة خلال مدة زمنية محددة، وفي حال عدم سدادها فإنه سيتعرض للعقوبات القانونية.

وأوضح أن من لن يسدد المخالفات المالية خلال المدة المحددة فإن أوراق المخالفة سيتم تحويلها إلى المحكمة، والتي ستلزمه بالسداد الفوري، لافتاً إلى أن هذا النظام لا يعتبر من الأنظمة الجديدة وأنه مطبق في الكثير من دول العالم، وأنه يساعد في الحد من المخالفات المرورية ويساعد في ضبط حركة المرور وسيولتها بالمملكة.

وتأتي التغييرات الجديدة في المخالفات المرورية بالتزامن مع الجهود التي تبذلها الحكومة منذ عام 2016 لتعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث التي يمكن أن تحدث نتيجة السرعة الزائدة أو السير عكس الاتجاه وغيرها من المخالفات المرورية الجسيمة التي يمكن أن تسبب الكثير من الحوادث أو التكدس المروري، ونتيجة للتعديلات الأخيرة في قانون المخالفات المرورية فإن نسبة الحوادث تراجعت بنسبة كبيرة منذ بدء تطبيق القرارات والقوانين المرورية الجديدة.