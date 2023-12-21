المحكمة العليا تحكم بعدم أهلية ترامب لخوض انتخابات الرئاسة 2024

قررت المحكمة العليا بعدم أهلية الرئيس السابق ترامب لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024.

قضت المحكمة العليا في ولاية كولورادو الأمريكية بعدم أهلية الرئيس السابق دونالد ترامب لخوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للانتخابات الرئاسية، بسبب ما فعله خلال اقتحام بعض من أنصاره مقر الكونغرس في عام 2021.

وقالت المحكمة في قرارها أنها قضت إلى أن الرئيس دونالد ترامب ليس أهلاً لتولي منصب الرئيس بموجب المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة.

واضافت المحكمة: “نظراً لكونه ليس أهلاً لذلك، فسيكون عملا غير مشروع بموجب قانون الانتخابات أن يدرج وزير شؤون ولاية كولورادو إسمه في قائمة مرشحي الانتخابات التمهيدية للرئاسة”.

وقام برفع هذه الدعوى مجموعة من الناخبين في كولورادو الذين طالبوا باستبعاد دونالد ترامب بسبب تحرض أنصاره على مهاجمة مبنى الكابيتول في محاولة فاشلة لعرقلة نقل السلطة إلى جو بايدن بعد انتخابات الرئاسة 2020.

هذا وسيتم محاكمة دونالد ترامب خلال شهر مارس المقبل في واشنطن بتهمة التآمر لتغيير نتائج انتخابات الرئاسة عام 2020.