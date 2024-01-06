المحكمة الإيطالية تبرئُ مارادونا من تهم التهرب الضريبي بعد 30 عامًا من المعركة القانونية

أعلنت المحكمة العليا الإيطالية ببراءة الأسطورة الأرجنتينية لكرة القدم دييغو مارادونا من تهم التهرب الضريبي وذلك بعد معركة قانونية استمرت لمدة 30 عامًا بينه وبين السلطات الضريبية.

وكان مارادونا المعروف بلقب (القدم الذهبية) قد اتُهم باستخدام شركات وهمية في ليختنشتاين لتجنب دفع الضرائب على دخله من حقوق صورته الشخصية خلال الفترة بين عامي 1985 و1990 أثناء لعبه لفريق نابولي.

وأكد محاميه أنجيلو بيساني في تصريح لوكالة رويترز أن (مارادونا لم يكن أبدًا متهربًا من الضرائب، وأن الأمر انتهى بشكل نهائي).

ووفقًا لوثيقة صادرة عن المحكمة وتم نشرها يوم الأربعاء فقد قامت محكمة النقض في روما بإلغاء الحكم الصادر في عام 2018 في منتصف ديسمبر.

ويذكر أن مارادونا قد توفي في نوفمبر 2020 بسبب نوبة قلبية.

وكانت التحقيقات في شأن دفعات الضرائب لمارادونا قد بدأت في أوائل التسعينات من القرن الماضي، وتم توجيه اتهامات بقيمة 37 مليون يورو (40.38 مليون دولار) وتم حجز بعض من ممتلكاته خلال زيارته لإيطاليا.

وقد أشار بيساني إلى أن (الحكم النهائي يكفل العدالة لعشاق كرة القدم وقيم الرياضة، ولكنه أيضًا يكرم ذكرى مارادونا).

وأضاف المحامي أن (ورثة مارادونا لديهم الحق القانوني في المطالبة بالتعويضات، وآمل أن يُستخدموا لإحياء ذكرى والدهم).