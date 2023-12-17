المثلث الأحمر يعود بقوة| المقاومة تُكبد الإحتلال خسائر فادحة جديدة اليوم والجيش الإسرائيلي يرد بقصف عنيف على غزة الآن

كلما تلقى الإحتلال الإسرائيلي ضربات موجعة من فصائل المقاومة في غزة، قام بتفريغ جام غضبة في النساء والأطفال والمدنيين العزل، ويشهد قطاع غزة الآن قصفاً عنيفاً من جيش الإحتلال الإسرائيلي عقب كشف القسام عن بعض عملياته ضد جنود الإحتلال، وفي الوقت الذي تصور فيه المقاومة عملياتها بالصوت والصورة، لم يقم جيش الإحتلال بالكشف عن عملية واحدة مماثلة، كما تفعل المقاومة.

المثلث الأحمر يعود بقوة| المقاومة تكبد الإحتلال خسائر فادحة جديدة اليوم والجيش الإسرائيلي يرد بقصف عنيف على غزة الآن

جيش الإحتلال يتلقى خسائر كبيرة اليوم في غزة

وحينما يقوم جيش الإحتلال بعرض فيديو لجنوده على الأرض، فإن هذا الفيديو يثير سخرية واسعة من النشطاء على مواقع التواصل، حيث عرض جيش الإحتلال نحو ثلاث مقاطع فيديو لقواته في غزة، وكل الفيديوهات التي عرضها الإحتلال لم يظهر فيها الطرف الآخر، ففي بعض الفيديوهات يقوم جنود الإحتلال بإطلاق الرصاص على الحوائط، وفي فيديو آخر يطلقون النار على حفرة قال عنها بأنها نفق، ولكن لم يظهر في الفيديو أي جندي من جنود المقاومة، وظهر جيش الإحتلال وكأنهم يحاربون الهواء أو يحارب أشباح غير مرئية إلا لهم.

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"كتائب القسام" تعرض فيديو جديد قالت إنه لاستهداف دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا 4 بقذائف "الياسين" من مسافة قريبة جدا شرقي مدينة دير البلح pic.twitter.com/zE9LOEaCAz — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 17, 2023

وقامت كتائب القسام منذ قليل بعرض فيديو للحظة تدمير دبابة ميركافا 4 بقذيفة الياسين 105، ووفق الفيديو المنشور والقوة التدميرية، فإن الجنود المتواجدين بالدبابة لم يخرجوا أحياء، ووفق الخبراء العسكريين فإن الدبابة الواحدة يكون فيها حوالي 4 جنود وضباط، وهؤلاء من المؤكد قد قتلوا جميعاً.

كما كشفت المقاومة في غزة أيضاً عن قيامها باستهداف ناقلتي جند بقذائف الياسين 105، وأكدت القسام على أن كل الجنود المتواجدين بالناقلتين وقعوا بين قتيل وجريح وقامت الطائرات العسكرية الإسرائيلية بإجلاء القتلى والجرحى، هذا بالإضافة إلى استهداف قوة راجلة مكونة من 10 أفراد والإجهاز عليهم من مسافة قريبة.