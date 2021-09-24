المتحور الوحش.. الرئيس الأمريكي يحذر من فيروس جديد بسبب كورونا

خلال كلمته التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحدث الرئيس الأمريكي “جو بايدن”، عن أحدث تداعيات فيروس كورونا المستجد، والذي يطلق عليه “المتحور الوحش”، وقد دعا الرئيس الأمريكي إلى تكاتف الجهود لمواجهة المتحور الجديد، باعتباره الجائحة الفيروسية الأحدث، وفي التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الروسية “نوفوستي”، فإن بايدن قد أكد على ضرورة الاهتمام بتوحيد الجهود لمواجهة الأزمة فقال “سنحارب معًا من أجل إنقاذ الأرواح البشرية ونتكاتف كي نهزم جائحة فيروس كورونا ونتخذ جميع الخطوات اللازمة لنحمي أنفسنا من أي جائحة جديدة إذا اندلعت، أم أننا لن نستطيع الاستفادة المعلومات المتاحة للتصدي لمتغيرات جديدة أكثر خطورة من الفيروس”.

الرئيس الأمريكي يدعو لتوحيد الجهود

أكد الرئيس الأمريكي خلال الكلمة التي ألقاها في الدورة 76 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، على ضرورة الاتكاء على العمل الجماعي، لأن مستقبل العالم يعتمد عليه، فالقضاء على جائحة كورونا يلزم التعاون بين جميع الشعوب، وكشف عن التزام إدارته بقيادة العالم نحو مستقبل أفضل، على درجة عالية من الاستقرار والسلامية، مضيفًا، أن الولايات المتحدة تقوم بالفترة الحالية بالعمل على إعادة توجيه ما لديها من موارد وقدرات لتقوم من خلالها بالتصدي للتحديثات الجديدة، والتي تتضمن مواجهتها للإرهاب حول العالم.

وأوضح أنه على الجميع إبداء الاحترام للميثاق الخاص بالأمم المتحدة وكذلك الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان، موضحًا “أنهينا 20 عاما من الصراع في أفغانستان لكننا نفتح صفحة الدبلوماسية الحاسمة”، وأكد على أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع حلفائها لتقوم بقيادة العالم وتوجيهه نحو مستقبل أفضل، فقال “نعمل على إعادة بناء تحالفاتنا لضمان أمننا”، هذا وكان خبير الأمراض المعدية بالولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، قد حذر من المتحور الوحش لفيروس كورونا المستجد.

متحور دلتا

كشف فاوتشي خلال تصريحاته، أنه عند مقارنة المتحور الوحش مع متحور دلتا، نجد أن متحور الوحش ضعيف للغاية، ولكنه على وشك البدء في الانتشار بسرعة كبيرة وبدرجة مخيفة، ولهذا وجب على الجميع، الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وعلى رأسها تلقي لقاح كورونا، للمساعدة على مكافحة تفشي العدوى بين الأفراد والقضاء على المتغيرات الأخرى، الجدير بالذكر أن تلك التصريحات جاءت بعد أيام من البيان الذي نشرته منظمة الصحة العالمية، والذي أكدت خلاله أن دلتا لن يكون المتحور الأخير لكورونا المثير للقلق، وكشفت كذلك عن قيامها بالفترة الحالية بمراقبة متحور جديد يدعى “مو”، وهو مختلف عن متحور دلتا، وقد تم رصده للمرة الأولى في يناير الماضي في كولومبيا.