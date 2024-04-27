واصلت جماعة أنصار الله اليمنية المعروفة باسم جماعة الحوثي، استهداف كافة السفن الإسرائيلية والبريطانية والأمريكية في البحر الأحمر، وذلك تنفيذاً لعهدها بالإستمرار في ضرب جميع سفن العدو الإسرائيلي ومن ساندهم من الولايات المتحدة الأمريكية والبريطانية، نصرة لفلسطين وأهالي غزة الذين يتم قتلهم ليل نهار بفعل آلة الحرب الإسرائيلية.

المتحدث باسم جماعة أنصار الله يعلن ضرب سفينة نفط بريطانية بالبحر الأحمر وإسقاط طائرة أمريكية مسيرة من نوع MQ9

بيان جماعة الحوثي باستهداف سفينة بريطانية وطائرة أمريكية

وأصدر المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله “يحيى سريع” بياناً قبل قليل أعلن فيه، عن استهداف سفينة نفط بريطانية في البحر الأحمر، بالصواريخ البحرية المناسبة، مؤكداً أنه تم إصابة السفينة بدقة وبشكل مباشر.

اقرأ معنا:

كما أكدت جماعة أنصار الله الحوثية على أنه تم إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من نوع MQ9، وذلك فوق أجواء محافظة صعدة اليمنية، وكانت الطائرة الأمريكية تقوم بعمليات عدائية ضد الشعب اليمني، وتم إسقاطها بواسطة صواريخ جوية مناسبة.

وأكدت جماعية الحوثي على استمرارها في استهداف كافة السفن الإسرائيلية طالما أن الحرب مستمرة على قطاع غزة، ولن تتوقف العمليات العسكرية للجماعة ضد مصالح الكيان الإسرائيلي حتى تتوقف الحرب على غزة، وأضاف أنه سيتم استهداف المصالح الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر والعربي والمحيط الهندي، بسبب مساندته للإحتلال الإسرائيلي واستهداف الأراضي اليمنية.