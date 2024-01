الكونجرس يدعو بضرب إيران ويصف بايدن بالجبان بعد هجوم الأردن ورد ترامب وتفاصيل الهجوم

دعا أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي إلى اتخاذ إجراءات ضد إيران بعد الهجوم الذي استهدف القوات الأميركية في شمال شرق الأردن، وأسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة 25 آخرين.

وقال مسؤول أميركي لوكالة رويترز بأنه يجري الآن تقييم حالة 34 عسكريا على الأقل للاشتباه في إصابات رضية بالدماغ جراء الهجوم على البرج 22.

ووفقًا لواشنطن فقد اتهمت الحكومة الجماعات المسلحة المتطرفة المدعومة من إيران بالوقوف وراء الهجوم، وأعلنت عزمها على الرد بهدف (ردع العدوان الإيراني).

موقع البرج 22 قرب الحدود الأردنية السورية

وقد طالب (السيناتور الجمهوري ليندساي غراهام) إدارة الرئيس بايدن بضرب أهداف ذات أهمية داخل إيران، وليس فقط انتقامًا لمقتل الجنود الأميركيين، بل أيضًا كرادع لأي هجمات مستقبلية، وأكد أن القضاء على الوكلاء الإيرانيين لن يكون كافيًا لردع العدوان الإيراني.

Secretary Austin’s efforts to deter aggression against our forces in the region has failed miserably. I’ve long since lost confidence in the Biden national security team to deter Iran. If they do not change their policies now, more American service members in the region will pay…

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) January 28, 2024