الكونجرس الأمريكي أهم المعلومات وعدد الأعضاء

من أهم المؤسسات الدستورية داخل الولايات المتحدة الأمريكية هو الكونجرس الأمريكي، يتكون من مجلسي الشيوخ والنواب، له تأثير كبير في السياسات الأمريكية سواء منها الشؤون الداخلية أو السياسة الخارجية، وله حق اعتماد الرئيس المنتخب الجديد وهو ما تم في هذا الأيام من اعتماد الرئيس “بايدن” بعد فوزه في الانتخابات، وله العديد من الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والقضائية. سوف نتعرف على عدد الأعضاء في الكونجرس الأمريكي وأهم المعلومات عن هذه المؤسسة الدستورية.

الكونجرس الأمريكي

يتكون الكونجرس الأمريكي من مجلسين تشريعين هما مجلس الشيوخ والنواب. يمثل المجلسين مجموعة من الأعضاء التابعين للحزبين الجمهوري أو الديمقراطي. تكون الغلبة للحزب الذي يمثله أكبر عدد من الأعضاء في المجلسين. يتم اختيار أعضاء المجلسين بالانتخاب الحر من خلال الولايات الخمسين. يمثل كل ولاية اثنين من الأعضاء. أو على الأقل يكون للولاية مقعد واحد. يتكون الكونجرس من مجموعة من اللجان حسب التخصصات المتوفرة به.

عدد أعضاء الكونجرس الأمريكي

يتكون الكونجرس الأمريكي من مجلسي الشيوخ والنواب يتكون مجلس الشيوخ من 100 عضو يتم تمثيل جميع الولايات الخمسين من خلالهم على الأقل بمقعد واحد فأكثر.

مجلس النواب يتكون من 435 عضو يتم توزيعهم على الولايات ويتم انتخابهم من خلال الولايات أو الأقاليم الأمريكية، ممثلين عن الشعب الأمريكي.

سلطات الكونجرس الأمريكي