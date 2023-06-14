الدكتور عارف علوي يلتقى بالمشاركين في إجتماع الكومستيك الإستشاري العلمي

إلتقى رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، رئيس اللجنة الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي للتعاون العلمي والتكنولوجي (الكومستيك) الدكتور عارف علوي، مع المشاركين في الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري العلمي للكومستيك، الذي عقد في العاصمة الباكستانية إسلام أباد.

وأكد الرئيس الباكستاني على ضرورة توثيق التفاعل بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في العصر الحالي للتحول السريع وغير المسبوق في العلوم والتعليم والتكنولوجيا.

وفي هذا السياق قال السفير عسكر موسينوف الأمين العام المساعد للعلوم والتكنولوجيا أن الكومستيك بإعتبارها أحد أجهزة منظمة التعاون الإسلامي عليها دور قوي في مساعدة الدول الأعضاء في المنظمة على تنمية مجال العلوم والتكنولوجيا.

وأضاف موسينوف أنه لابد من تضافر جهود دول المنظمة الأكثر تقدمًا علميًا في إنشاء مراكز امتياز علمية وفضاء علمي متماسك داخل منطقة منظمة التعاون الإسلامي.

تجدر الإشارة إلى أن اجتماع المجلس الاستشاري العلمي للكومستيك شارك فيه علماء ومفكرين افتراضيًا وحضوريًا من باكستان والمملكة العربية السعودية والأردن وماليزيا ومصر والسودان والجزائر وتركيا، لمناقشة مسودة الخطة الاستراتيجية العشرية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار للكومستيك والتي لم يتم الانتهاء منها بعد