الكنيست الإسرائيلي يقرّ تمهيديًا مشروع قانون فرض “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية

جاءت جلسة البرلمان الإسرائيلي اليوم الأربعاء وسط أجواء من الجدل والانقسام، حيث صوّت الأعضاء على مشروع قانون جديد يتعلق بمناطق الضفة الغربية، وتمت الموافقة عليه بأغلبية بسيطة بلغت 25 صوتًا مقابل رفض 24 عضوًا.

ووفقًا لما أوردته القناة 12 الإسرائيلية، فقد تم تمرير المشروع في القراءة التمهيدية بموافقة محدودة، وسط انقسام بين الكتل البرلمانية، إذ دعمت الأحزاب اليمينية القانون بينما عارضته أحزاب المعارضة.

كما صادق الكنيست في الجلسة ذاتها على مشروع قانون آخر لضم مستعمرة “معاليه أدوميم” شرق القدس، الذي تقدم به رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان، بعد حصوله على تأييد 32 عضوًا مقابل رفض 9 أعضاء فقط.

تفاصيل التصويت

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، تم التصويت على المشروع بشكل علني عبر مناداة أسماء الأعضاء بدلًا من النظام الإلكتروني المعتاد، ما أتاح تسجيل المواقف بدقة.

وأظهرت النتائج غياب عدد من نواب أحزاب “الليكود” و”شاس” و”كاحول لافان”، بينما صوتت كتلة “ييش عتيد” برئاسة يائير لابيد ضد المشروع في محاولة لعرقلة تمريره.

وتأتي هذه التطورات بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أعلن فيها رفضه دعم أي خطوات أحادية الجانب تخص الضفة الغربية، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات تُضعف فرص التسوية السياسية.

تحليل وردود فعل أولية

يرى مراقبون أن الخطوة تمثل تصعيدًا تشريعيًا قد يزيد من حدة التوتر في المنطقة ويعقّد أي مساعٍ لاستئناف المفاوضات. في المقابل، عبّرت جهات دولية عن قلقها من المضي في مثل هذه القوانين، مشددة على ضرورة تجنّب الإجراءات الأحادية التي قد تُقوّض جهود السلام والاستقرار.