الكشف عن مذكرات مهاجم الجامعة التشيكية

في الأيام الأخيرة هزت حادثة جامعة تشيكية العالم بأسره حيث قام شاب بإطلاق النار على طلاب الجامعة مما أسفر عن مقتل 14 شخصًا وإصابة العشرات.

وهذا الحادث البشع وقع في جامعة تشارلز في براغ حيث قام الشاب دايفيد كوزاك وهو طالب في الجامعة بشن هجوم مسلح على زملائه في الجامعة قبل يوم واحد فقط من إجازة أعياد الميلاد، ومن ثم أقدم الشاب على الانتحار.

وبعد وقوع الحادثة فقد كشفت صحيفة (تيليغراف) عن منشورات مفزعة نشرها كوزاك على حسابه الشخصي في تطبيق تيليجرام.

وقد نشر كوزاك مذكراته على قناته في تيليجرام حيث عبر عن رغبته في تنفيذ عملية قتل جماعية قبل وقوع الحادثة.

في أحد المنشورات فقد كتب كوزاك: (أرغب في تنفيذ هجوم مسلح على مدرسة، وربما أقدم على الانتحار أيضًا).

وأضاف الشاب البالغ من العمر 24 عامًا: (لقد كنت دائمًا أرغب في القتل وتخيلت نفسي كشخص مختل في المستقبل).

كما أشاد كوزاك بإلزناز غالايفيف الشاب الروسي الذي قام بمهاجمة مدرسته السابقة وقتل 9 أشخاص في العام 2021.

وقال كوزاك: (عندما شن كوزاك بإلزناز هجومه، أدركت كم هو أكثر راحة أن تكون عملية القتل جماعية بدلاً من قتل الأفراد بشكل فردي).

وقد كشفت منشورات كوزاك أيضًا عن حالة اضطراب كبيرة حيث ذكر أنه يشعر بوجود (فراشات تحلق داخل أذنيه بشكل مستمر) وهو ما يدفعه للرغبة في نزع أذنيه.

وأكد بيتر ماتيك مدير الشرطة الإقليمية في براغ أن كوزاك قام بالانتحار على شرفة مبنى الجامعة عندما اقتربت قوات الشرطة منه.