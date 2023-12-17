بعد أن تم العثور على ماثيو بيري نجم مسلسل “friends” ميتًا في منزله في لوس أنجلوس في 28 أكتوبر 2023 عن عمر يناهز 54 عامًا، أعلن مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس أن سبب وفاة ماثيو بيري، هو الآثار الحادة لتعاطي مادة الكيتامين المخدرة، حيث تعد وفاة ماثيو بيري مثالًا آخر على خطورة تعاطي المخدرات، خاصةً بالنسبة للمشاهير الذين قد يكونون أكثر عرضة للضغط والإجهاد.

الكشف عن سبب وفاة ماثيو بيري نجم مسلسل "friends"

ماهو عقار الكيتامين؟

الكيتامين هو مخدر يستخدم طبيًا للتخدير وعلاج الاكتئاب، كما أنه يستخدم أحيانًا لأغراض ترفيهية، ويمكن أن يكون للكيتامين آثار جانبية خطيرة، بما في ذلك الارتباك والهلوسة والاكتئاب التنفسي، وفي بعض الحالات يمكن أن يؤدي إلى الموت.

تقرير الطب الشرعي عن وفاة ماثيو بيري

وفقًا لتقرير الطب الشرعي، توفى بيري بسبب “الغرق في حوض الاستحمام، مع آثار حادة لمادة الكيتامين ومرض الشريان التاجي وآثار البوبرينورفين” مما يشير هذا إلى أن بيري قد كان في حوض الاستحمام تحت تأثير الكيتامين، والذي يمكن أن يسبب الخمول والارتباك.

بالإضافة إلى ذلك، كان ماثيو يعاني من مرض الشريان التاجي، وهو حالة يمكن أن تؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب أو النوبات القلبية، والبوبرينورفين هو دواء يستخدم لعلاج اضطرابات القلب، وكان بيري قد اعترف في السابق بأنه كان يعاني من إدمان الكحول والمخدرات.

خطورة تعاطي المخدرات للمشاهير

تعد وفاة بيري مثالًا آخر على خطورة تعاطي المخدرات، خاصةً بالنسبة للمشاهير الذين قد يكونون أكثر عرضة للضغط والإجهاد بسبب ضغط العمل.

يمكن أن يؤدي تعاطي المخدرات إلى مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية، بما في ذلك الإدمان والاضطرابات العقلية والمشاكل الجسدية يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الوفاة.

كانت وفاة ماثيو بيري خسارة كبيرة للعالم، حيث كان ممثلًا موهوبًا وفنانًا عظيمًا، ونأمل أن تساعد وفاته في تسليط الضوء على خطورة تعاطي المخدرات وأهمية طلب المساعدة إذا كنت تعاني من إدمان أو مشاكل صحية عقلية.