هاجم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، تركيا، بكلمات نارية، على خلفية قيام السلطات الأمنية باعتقال لاعب كرة القدم الإسرائيلي المحترف بالدوري التركي “ساغيف جيهزكيل”، واصفًا ما حدث بأنه شائن وينطوي على نفاق على حد وصفه، في الوقت الذي انتهت فيه الأجهزة الأمنية التركية، من استجواب اللاعب الإسرائيلي، في حين أشارت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن اللاعب تم الإفراج عنه في وقت لاحق، ومن المقرر له أن يعود إلى تل أبيب في أقرب طائرة قادمة.

الكشف عن سبب اعتقال لاعب كرة القدم الإسرائيلي بالدوري التركي.. وأول تعليق من تل أبيب

تفاصيل الواقعة ورد الفعل الإسرائيلي

بدأت أحداث الواقعة، عندما قام لاعب كرة القدم الإسرائيلي “ساغيف جيهزكيل” البالغ من العمر 28 عامًا، من الاحتفال بهدف فريقه في التعادل أمام طرابزون سبور خلال مباراة على أرضه، فقام بعرض ضمادة حول معصمه عليها نقش “بمناسبة مرور 100 يوم منذ اختطاف الرهائن في 7 أكتوبر”، في إطار حملته للتعاطف مع الأسرى لدى حماس، وهو ما أثار غضب الجماهير، وأثار ردة فعل قوية في الوسط الرياضي والشعبي التركي.

وبعد هذا الموقف، قامت السلطات التركية باعتقال اللاعب الذي يلعب في صفوف نادي أنطاليا سبور لكرة القدم، من أجل استجوابه بعد أن أبدى تضامنه خلال مباراة في الدوري الممتاز، مع المحتجزين لدى حركة حماس في غزة، كما أصدر وزير العدل التركي يلماز طنتش، بيانًا، أشار فيه إلى أنه يجري التحقيق مع اللاعب الإسرائيلي بشأن تهم محتملة بالتحريض العلني للجمهور على الكراهية والعداء، مؤكدًا أيضًا أن اللاعب شارك في لفتة قبيحة لدعم المذبحة الإسرائيلية في غزة.

رد فعل إسرائيل

وبالرغم من إصدار وزارة الخارجية الإسرائيلية، بيانًا لاحقًا، أشارت فيه إلى إن تركيا أفرجت عن اللاعب الإسرائيلي وأنه سيعود إلى إسرائيل اليوم، إلا أن وزير الدفاع الإسرائيلي، غرد عبر صفحته الرسمية على منصة إكس، قائلًا إن تركيا تتصرف بنكران للجميل تجاه إسرائيل التي كانت أول من ساعدها بعد زلزال 2022، ولم يكتفي بذلك فقط، بل وصف تركيا بأنها تعمل في الواقع كذراع تنفيذية لحماس.

ومن جانبه، أعلن نادي أنطاليا سبور، أن قرر رسميًا توقيف اللاعب جيهزكيل عن الفريق، وأعلن أنه يتحدث مع محامي النادي حول إمكانية إنهاء عقده، في الوقت الذي أدان فيه الاتحاد التركي لكرة القدم ما قال إنها لفتة أزعجت ضمير الجمهور التركي، في حين كشف تقارير أن اللاعب الإسرائيلي أفسخ عقده مع الفريق وسيعود خلال ساعات إلى تل أبيب، في الوقت الذي سادت فيه حالة من الغضب في تركيا من موقف اللاعب الغير متوقع، بينما انزعج الإسرائيليين من التعامل التركي مع اللاعب بعد رفع تلك اللافتة.